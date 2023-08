Komoly helyről kapott elismerést a hazánkban rendezett atlétikai vb

A budapesti atlétikai világbajnokság ma délutáni záró sajtótájékoztatóján Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke értékelte Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét – írta meg az Origo.

A lap tájékoztatott róla, hogy Jackie Brock-Doyle, a WA kommunikációs igazgatója először az egykori olimpiai bajnok középtávfutót,

Sebastian Coe-t kérte fel hogy tartsa meg az eseményértékelő beszédét.

Ekkor azonban Coe váratlanul a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, Németh Balázsnak, valamint Schmidt Ádámnak továbbította a szót, akik mint elmondta, elképesztően jó szervezés vezérei voltak a kezdetektől a végéig.

Hálásak vagyunk a nemzetközi szövetségnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,

hogy Budapesten legyen ez a világbajnokság. Köszönöm a szervezőknek és a Magyar Atlétikai Szövetségnek, valamint a magyar atlétáknak és a stábjaiknak, hogy az elmúlt kilenc napban ilyen nagy sikereknek, ilyen pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Köszönöm a magyar kormánynak, hogy biztosították a feltételeket, hogy megrendezhettük a lehető legjobb világbajnokságot” – fogalmazott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Sebastian Coe dicsérete

„Ez az első olyan világbajnokság, amely az elnökségem díja, hiszen a korábbi hármat megörököltem, ezért is különleges ez számomra.

Jó partneri kapcsolatot építettünk ki Budapesttel,

a magyar kormánnyal és a szervezőkkel, és a nagyon jó munkaerővel rendelkező országgal innovációra és ambiciózus hagyatékra törekedtünk, ami létre is jött” – árulta el Sebastian Coe.

Nem emlékszem olyan világbajnokságra, amelyik ennél jobb volt a hangulatot illetően,

ami a Nemzeti Atlétikai Központ kialakításának és annak is köszönhető, hogy nem csupán a magyar atléták szereplésekor szurkoltak hangosan a nézők” – mondta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Sőt, az Origo arról is beszámolt, hogy később egy újságírói kérdésre Sebastian Coe azt is elárulta, hogy szerinte Budapest tökéletesen alkalmas város lenne egy olimpia megrendezésre is.

***