„A hazai liberális megmondók újfent maximumra járatják a magyargyűlöletet. Néhány nappal ezelőtt, a felesége miatt híressé váló, eddig még csak egy filmben szereplő színész, Dietz Gusztáv beszélt arról, hogy arra neveli a gyerekeit, hogy ebből az országból minél előbb el kell menni.

De az MSZP-be visszatérő Csintalan Sándor is bűnöző országról beszélt Magyarország kapcsán. Korábban hasonlóan nyilatkozott Frei Tamás is, aki nyugatról nézve »rabló népként« elmélkedett saját nemzetéről.

Dietz lényegében kifejtette, hogy Magyarország a hibás, hogy 10 évig ő heroinista drogosként pusztította magát. Persze nem meglepő, de az is megér egy misét, ahogy az RTL reggeli műsorában körberajongták a gyűlölködő színészt és minden rosszallás nélkül tehette megjegyzéseit.

A sort a már mindenkit eláruló, a politikai paletta minden szegletét – a szélsőbaltól a szélsőjobbig – bejáró Csintalan Sándor folytatta. Csintalan kifejtette néhány napja a Kötöttfogás című műsorban, hogy szerinte Magyarország egy bűnöző állam és szégyelli magát a nyugati szövetségeseink előtt. (Még szerencse, hogy nem keletit mondott.)

EGY KIS TÖRTÉNELEM A MAGYARGYŰLÖLŐKNEK

De történelmileg is hűtlen dolog a magyar népet ilyen jelzővel illetni, különösen, hogy nemzetünk az egész történelme során nagyon-nagyon rövid ideig számított portyázónak, és sokkal hosszabb időszak volt, amikor minket raboltak és használtak ki. Nem bűnözők voltunk, és most sem vagyunk, ahogy Csintalan mondja, hanem sokkal inkább áldozatok, vagy inkább a nyugati népek által feláldozottak. Nem sokkal az államalapításunkat követően, érkezett a tatárjárás, amikor olyan szinten kirabolták és megölték az itt élő magyarokat, hogy egy korabeli történetíró Magyar Királyság két évszázad utáni megszűnéséről írt. A semmiből kellett újjáépíteni az országot, ezért is hívták IV. Béla tevékenységét második honfoglalásnak.

De itt volt a török dúlás korszaka, 1526 és 1699 között, amikor az országunkat egy része is elrablásra került az Oszmán Birodalom által. És a drága, fejlett, Frei Tamás és Csintalan Sándor által is a végtelenségig magasztalt nyugati barátaink, nyugodt szívvel hagyták, hogy feldúlják Magyarországot a törökök és itt »időzzenek« 150 évig. Közben kihalt, elnéptelenedett egész Közép-Magyarország. És ilyen apróságok. De persze, miközben mi a keresztény világ határát védtük, hálát nem igen kaptunk, csak nagy nehezen nyújtottak segítő kezet Nyugatról. A fejlett német, Habsburg testvéreink pedig, ha nem követtük szó nélkül az utasításaikat, vagy függetlenebbek szerettünk volna lenni, akkor azért időről-időre a fejlett, nyugati kardjaikkal felaprítottak és kifosztottak bennünket.”