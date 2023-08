Kiderült, miért nem jön Brad Pitt hazánkba

Továbbra is tart Hollywood elmúlt 60 évének legnagyobb sztrájkja, amely a forgatókönyvírók mellett immár a színészek sokaságát is érinti. Emiatt több népszerű produkció forgatása is áll, így számos stáb távol marad Magyarországtól is. Így, ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt,

hazánk akár 70-80 milliárd forintos adóbevételtől is eleshet.

Sőt olyan sztárok is elkerülik így Budapestet és a felkapott filmes helyszíneket, mint Brad Pitt, aki a Budapest Reporter szerint az Untitled Formula 1 / Joseph Kosinski Project néven futó Forma–1-es film kapcsán érkezett volna Magyarországra.

A lap ismertette, hogy Európában csak a brit filmipar képvisel nagyobb volument a magyarnál. A hazai szektor fő profilja a tengerentúli filmesek kiszolgálása, ezért is „fájó” az ágazatban dolgozó mintegy 20 ezer munkavállaló számára a sztrájk.

Várják a tárgyalások folytatását

A Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy várják a tárgyalások folytatását a filmes szakszervezetekkel, így az érintett projektek státusza ezek függvényében változhat.