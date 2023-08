Karácsony pénztárosa Őrsi és Tordai kampányában is aktívan részt vett

A 99 Mozgalom pénzszerzőjeként ismertté és hírhedtté vált Perjés Gábor politikai pályafutása Karácsony Gergelyhez kötődik, s már nem ma kezdte a szakmát. 2010-ben még az LMP színeiben indult a 2. kerületben az önkormányzati választáson, és bár kikapott – 9,22 százalékot kapott a körzetében –, sőt, listáról sem került be az első körben, mégis képviselő lett, mert a szintén zöld párti Hanzély Ákos nem vette fel a mandátumát.

Őrsi Gergellyel is nagyon jó viszonyban van

Négy évvel később – miután a jelenlegi főpolgármester és társai 2013-ban kiváltak az LMP-ből és megalakították a Párbeszéd Magyarországért pártot – már az MSZP-DK-PM közös jelöltjeként bukott el a budai városrész 8. körzetében, 39, 36 százalékot ért el, a fideszes riválisa, Bíró Zsolt azonban öt százalékponttal többet. Viszont nem távolodott el az önkormányzattól, külsős bizottsági tagként dolgozott a költségvetési, pénzügyi és a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságban.

2019 óta újra tagja a képviselő-testületnek, miután a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Mindenki Magyarországa szövetség tagjaként alaposan visszavágott a kormánypárti Bírónak, csaknem tíz százalékponttal előzte meg. A Mandiner információja szerint azóta Őrsi Gergely polgármesterrel is nagyon szoros viszonyt ápol, nem véletlen, hogy a balliberális politikusokból álló

Kerületünk az Otthonunk frakció éppen őt választotta meg a vezetőjének.

Ami egy szempontból azért érdekes, mert Perjés 2010 és 2014 között is alig szólalt meg az üléseken, rendkívül passzívan viselkedett, s ez a helyzet a mostani ciklusban is, holott egy képviselőcsoport irányítójának sokat illene szerepelnie.

Perjést egyébként igazi szürke eminenciánsnak tartják, akinek az a dolga, hogy végrehajtsa a főnökei utasításait, s ennek ő általában szó nélkül meg is szokott felelni. Ezért tűnhetett alkalmasnak arra a feladatra is, hogy ő kezelje a 99 Mozgalom pénzügyeit, és fizesse be a számlájára a több mint félmilliárd forintot. Éppen ezért nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy Őrsi 2019-es kampányában is ő volt a pénztáros, s az is biztos, hogy a kerület parlamenti képviselőjének is aktívan segítette a munkáját, hiszen Tordai Bence szintén párbeszédes politikus, azóta már a párt egyik társelnöke is.

Civilként gépjármű-kereskedéssel foglalkozott

A bölcsész és külkereskedelmi végzettséggel rendelkező, angolul és portugálul jól beszélő Perjésnek van köze a bizniszhez, a civil foglalkozását tekintve ugyanis gépjármű-kereskedő volt, több cégben töltött be vezető tisztséget. Gyaníthatóan az autók iránti vonzalmának köszönhetően mindig márkás gépkocsikkal jár, látszik rajta, hogy jó módban él. Régebben a 2. kerületi Zuhatag sorban lakott, most Törökbálinton él. A 2023. évi vagyonnyilatkozata szerint az ingatlana 1225 négyzetméteres, azon egy 200 négyzetméteres ház található, ennek fele részben ő a tulajdonosa, 2019-ben vásárolták.