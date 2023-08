Gyakran a szívbajt hozzák az emberre az elszabadult, egzotikus állatok, márpedig mostanában mintha egyre több lenne belőlük

Ausztráliában állítólag az jelenti a legnagyobb sokkot az oda érkező európaiaknak, hogy az utcákon, a természetben – de nem ritkán a zárt helyiségekben is – olyan egzotikus állatokkal szembesülnek, amelyektől jobb esetben csak megdöbbennek, rosszabb esetben halálra rémülnek. Kis hazánkban azonban már egy ártalmatlan póktól, egy fürge kis siklótól, netán egy aranyos egértől is képesek néhányan kifutni a világból, bár olykor hasonló esetek nálunk is előfordulnak, mint az ötödik kontinensen.

Ilyen volt a minap a zuglói Csaba esete, akire az ágyneműtartójából nézett meredt szemekkel egy kétméteres kígyó.

Nem csoda, hogy majdnem szívinfarktust kapott, még szerencse, hogy a kihívott állatbefogónak ez hétköznapi eset volt, mert úgy kapta ki a bútorból a szörnyet, mint ahogy a boltban a tejet veszi le az alsó polcról. A kígyó gazdája nincs meg, annak a kengurué viszont ismert, amelyik megszökött a móri Doriniti Családi Farmról. Az Ausztráliában őshonos erszényes is elképedést válthatott ki azokból, akik látták, hiszen nem mindennapi, hogy kedvére ugrálgathat a szabadban. S bármennyire is aranyos egy ilyen állat, menekülés közben megvadulhat, erről egy kutya sokat tudna ugatni, de sajnos nem képes rá, mert a kenguru agyonrúgta. A szomorú sorsát azonban az erszényes sem kerülte el, őt egy még nála is nagyobb bika nyomta agyon, ám, hogy a drabális állattal mi lesz, azt nem tudjuk, de sejthetjük.