Bárki vehet magának itthon kengurut 200-300 ezer forintért

Nyitókép: A Bennett-kenguru egyre népszerűbb házi kedvenc Magyarországon. Fotó: Wikipedia

Nagy visszhangot váltott ki, hogy Ajkán a rendőrök fogtak be egy elszökött kengurut, pontosabban egy Bennett-kengurut. A kistestűnek számító kengurufaj (kifejlett állapotában sem több 27 kilónál) az utóbbi években többször is bekerült a hírekbe, mivel Csepelen és Budapesten, a XVIII. kerületben is megszökött a tulajdonosától egy-egy példány. Ezeket sikerült befogni, de a tavaly augusztusban, Móron meglépett kenguru rosszabbul járt, elpusztult a szökés közben.

Már itthon is tenyésztik a kistestű kengurufajt.

Fotó: Wikipedia

Nem véletlen, hogy egyre több kenguruszökésről hallani, hiszen a szakértők szerint

kétszáznál is több Bennett-kengurut tartanak Magyarországon házi kedvencként,

mivel nem védett faj, a tartása engedélyhez sem kötött. Sőt, több kengurutenyészet is található itthon és egy fajtiszta kutya áráért, 250-300 ezer forintért lehet vásárolni kis kengurut. Mivel egzotikus (Tasmánia egész területén és Ausztrália délkeleti parti sávján őshonos) és nagy feltűnést kelt, egyre többen választják házi kedvencnek, más kérdés, hogy többen nem kellő figyelemmel alakítják ki az állat kifutóját.