Eltűnt Budapest „legkeményebb” madara, Csőrike

Eltűnt Szigeti Edit madara, Csőrike. A jákópapagáj kiválóan képes utánozni környezete hangjait, főleg az autóriasztót, ezért hallás útján nem lesz könnyű a nyomára akadni – tájékoztatott a Blikk.

A madár nehezen tájékozódik, viszont más fantasztikus képessége van. „Sajnos nincs tájékozódási képessége, neki másban rejlik a tehetsége.

Több 100 szót tud, kérdésekre válaszol, különféle hangokat utánoz,

sőt van hogy úgymond logikusan is megszólal, például este lefekvéskor mondja hogy jó éjszakát” – közölte a madár gazdája.

Az is kiderült, hogy a madár a saját címét is tudja. „Egyébként megvan neki tanítva a címe, bemondja az utca nevét és a házszámot is, csak talán olyan stresszben van, hogy eddig erre még nem került sor” – közölte Szigeti Edit.

A budapesti madár korábban is eltűnt már, több esetben is szórakoztatta a budapesti járókelőket. „Sértegette az arra járókat, azt mondta »maga hülye« vagy hogy »takarodjon innen«” – mondta a madár gazdája.

Nyitókép: Szigeti Edit / Blikk