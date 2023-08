Demeter Szilárd keményen visszaszólt a Telexnek

Hosszas várakozás és kígyózó sor alakult ki a Sziget Fesztiválon az Imagine Dragons koncert után kifelé menet – írta cikkében a Telex egyik olvasójuk beszámolójára hivatkozva, miszerint: „Kb. 40 perces sor állt a kilépésnél, a H-hídon már nem engedik ki az embereket.” A portál Szigeten tartózkodó munkatársai elmondták: a K-hidat belülről elkordonozták este, nagyjából három egyemberes résen lehetett átmenni a város felé. A biztonsági őrök a kérdésekre ekkor azt válaszolták,

hogy biztonsági okokból, a túlterhelés megakadályozására alakult ki a helyzet.

A Sziget szervezői a portál megkeresésére közölték: „A K-híd mindenki által ismert állapota miatt csak a BKK Közúttal és a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett biztonsági protokoll szerint lehet a gyalogosforgalmat a hídra engedni, emiatt a kijutás ideje megnőtt, adott esetben 1-1,5 óráig is tartott.”

A H-híd, mivel a Demeter Szilárd-féle Petőfi Kulturális Ügynökség/Hajógyár Kft. kezelésében van, a területhasználati megállapodás miatt a gyalogos vendégforgalmat csak veszélyhelyzet (pl. kiürítés) esetén engedik át ezen a területen – írta a Sziget –

ilyen péntek este azonban nem állt fent.

Levél Demeter Szilárdnak

Lapunk információi szerint a Sziget szervezői levelet küldtek Demeter Szilárnak, amelyben a K-híd – tőlük független – egyre romló állapotát jelzik a főigazgatónak. Kitérnek arra is, hogy noha nem az ő dolguk lenne, mégis önköltségen végeztek javításokat a hídon.

A levélben megemlítik a 2019-es esetet, amikor a hídra tóduló embertömeg miatt az építmény imbolyogni kezdett, ami óriási pánikhangulatot okozott. Szerintük csakis a biztonsági szolgálatnak volt köszönhető, ahogy akkor nem történt komolyabb baleset, illetve annak, hogy a H-híd irányába terelték a pánikoló tömeg egy részét.

Budapest, 2023. augusztus 11. Dan Reynolds énekes az amerikai Imagine Dragons együttes koncertjén a 29. Sziget fesztivál második napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2023. augusztus 11-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mivel a szervezők szerint az Imagine Dragons koncert után a 2019-eshez hasonló szituáció bontakozott ki,

arra kérték Demeter Szilárdot, támogassa őket törekvéseikben, hogy a H-hidat a mostanihoz hasonló esetben gyalogos forgalomra is használhassák.

Demeter Szilárd válaszolt

Demeter Szilárd a Telex főszerkesztőjének küldött, portálunk által megszerzett levelében egyértelműsíti:

A jelenleg érvényes szerződésünk alapján amennyiben vis maior helyzet alakulna ki a fesztiválon, úgy a hivatásos rendőri, valamint a rendezvény biztosításában résztvevő egyéb szervekkel szoros együttműködésben a „H”-hidat gyalogos közlekedésre is használhatják, ezt ma írásban ismét megerősítettük”

– írta válaszában Demeter Szilárd.

Mint megjegyzi:

„Megköszönném, ha a Telex újságírói – a hallgattassék meg a másik fél is elve alapján – esetleg minket is megkérdeznének a rólunk (is) írandó cikkek kapcsán, így megelőzhető lenne a fölösleges hangulatkeltés a konfliktus.”

Már persze ha a Telex újságírói tevékenységet kíván folytatni, és nem politikát csinálna.

Utóbbit is lehet, láttunk már ilyent, csak akkor ne nevezzék magukat független médiumnak” – tette hozzá a főigazgató.