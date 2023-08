„Baranyi Krisztina szinte örömtáncot járt a helyi Fidesz Facebook-oldalának letiltása miatt”

A ferencvárosi Fidesz-frakcióvezető világossá tette, hogy Baranyi ezt teljesen komolyan gondolja, ugyanis regnálása kezdetén

minden olyan személyt „eltakarított” az önkormányzati apparátusból, aki neki politikailag nem volt szimpatikus.

Gyurákovics szerint ezzel egy nagyon szomorú, egyben veszélyes folyamatot indított el a polgármester, hatalomra kerülése óta nagyon nehéz professzionális közigazgatási dolgozókat Ferencvárosba csalni, hiszen pontosan tudják a szakmabeliek, hogy Baranyi a legalsóbb szintekig is lenyúl, s ha valaki nem is fideszes, de nem szimpatizál a politikájával, akkor ott nem lesz jövője. Gyurákovics felhívta arra is a figyelmet, hogy ezzel Baranyi egy olyan „nóvumot” hozott a kerületbe, amelyre korábban nem volt példa, emlékeztetett, hogy a polgármester asszony megválasztása előtt soha nem nyúltak hozzá a szakmai apparátushoz, az ciklusokon átívelően, politikai színezettől függetlenül majdhogynem mindig állandó volt.

A Fidesz ferencvárosi frakcióvezetője szerint a polgármester bosszúhadjáratot folytat a Fidesz ellen, és a helyi közéletet az országos politikai konfliktusokkal mérgezni. Gyurákovics kiemelte, hogy ez meg is látszik a kerületen. Emlékeztetett, Ferencváros volt az egyetlen kerület, ahol elbukták a rezsitámogatást, mert nem adták be a papírokat. Továbbá szóvá tette, hogy