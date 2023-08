„Egy repülőjéhez siető barátom jelzése nyomán látom: az amúgy menetrend szerint 6-7 percenként járó reptéri 100E busz az imént épp 21 percen át nem indult a Deák térről most (17:44 és 18:05 között). Minden busz megvan a vonalon, nem robbant le egy sem (még jó, vadiúj járművek járnak itt), de akkora a dugó, hogy 56 perc alatt ért be a busz a szokásos 30-35 helyett a reptérről, ezért nem tudott időben megfordulni és visszaindulni. Az Üllői úti dugó az iskolakezdés közeledtével nem javul és a buszsáv megszüntetése miatt továbbra is gondot okoz az itt közlekedő buszjáratoknak. És ne feledjük: a BKK ezért a szolgáltatásért 2200 forintos jegyárat kér és milliárdos profitot termel.

Továbbra sem vagyok a kerékpáros közlekedés fejlesztése ellen, de az nem mehet ilyen mértékben a közösségi közlekedés rovására, ahogy ez itt most történt. A 100E közösségi közlekedés, hisz a borsos jegyára ellenére azt biztosítja, hogy a belváros és a város repülőtere között csökkenjen a taxiforgalom és ezáltal a közúti forgalom, ezt a misszióját sikerrel teljesítette is beindítása óta. Most azonban a buszsáv megszüntetésével pont a repülőtéri buszjárat legfontosabb tulajdonsága került veszélybe: a megbízhatósága.”

Nyitókép: Facebook/Vitézy Dávid