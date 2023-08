Ma ünnepli születésnapját: 93 éves lett Soros György

Ma ünnepli 93. születésnapját Soros György (születési nevén Schwartz György) magyar származású üzletember és tőzsdespekuláns, aki épp júniusban jelentette be, hogy háttérbe vonul és fiára, Alexander Sorosra hagyja az általa felépített birodalom vezetését.

Az 1930-ban született, magát később filantrópnak nevező Soros György gyerekfejjel, hamis papírokkal élte át a magyar fővárosban a II. világháborút és a holokausztot, miközben

saját bevallása szerint is részt vett zsidó vagyonok elkobzásában

egy olyan minisztériumi tisztviselő mellett, akit Soros apja vesztegetett meg, hogy fia keresztapjának adja ki magát. Saját bevallása szerint gyerekként nem látta az összefüggéseket, de a történtek egyébként sem okoztak semmilyen problémát számára. Bűntudatot sem érzett, amiért tudta és látta, hogy közben zsidó honfitársait hurcolják el a nyilasok.

Az akkori eseményekről ebben az interjúban mesél:

Épül a hálózat

Túlélve így a világégést, 1947-ben az Egyesült Királyságba emigrált, ahol közgazdaságot tanult és 1952-ben lediplomázott a London School of Economics-on. Nem maradt azonban sokáig Európában, 1956-ban az USA-ba költözött, ahol megkezdte pénzügyi karrierjét. 1969-ben megalapította a Quantum Befektetési Alapot, amely vezető szerepet töltött be későbbi spekulációs hadműveleteiben.

Soros szép lassan építgette birodalmát, mígnem 1983-ban megalapította a híres Soros Alapítványt, amely Magyarországra is kiterjesztette tevékenységét. Ennek keretében „a demokratikus átalakulás elősegítése érdekében” számos egyesületet és szervezetet támogatott anyagilag, majd

1991-ben Budapesten megalapította a Közép-Európai Egyetemet (CEU).

A Soros szervezetei később hálózattá bővültek és ma már Nyílt Társadalom Alapítványok néven futnak.

Nyereség mások kárára

Időközben azonban történt egy és más a pénzügyi téren, a 2022-ben a világ 128. leggazdagabb emberének számító Soros többször megmutatta tőzsdei spekuláns arcát is. 1988-ban a Quantum révén bennfentes kereskedelemmel, a Societé Générale francia bank részvénycsomagjával spekulálva tett szert 2,2 millió dolláros nyereségre törvénytelenül, amiért 2006-ban jogerősen elítélték Franciaországban.

Soros György a francia bíróság előtt, 2005-ben (Fotó:MTI/EPA/Eric Hadj)

1992. szeptember 16-án, kihasználva a font gyengülését, bedöntötte a brit fizetőeszközt. Az árfolyam esésre spekulálva 1 milliárd dollár haszonra tett szert. 1997-ben Kelet-Ázsiában is akcióba lépett, kirobbantva egy pénzügyi válságot, mígnem 2008 október 9-én „megérkezett” Magyarországra és

a hazai vezető bankot, az OTP-t támadta meg, a Soros Fund Management révén.

Az üzleti nap végén, shortolva az OTP részvényét, 675 ezer dolláros bevételre tett szert. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) vizsgálata azonban fényt derített a spekulációra, és a törvénytelen piacbefolyásoló tevékenység miatt félmilliárd forint bírsággal sújtotta Sorosékat.

Ideológiai hadviselés

A nyílt társadalom ideológiáját hirdető Soros György és hálózata azonban nem csak pénzügyi, hanem politikai téren is erős befolyásra tett szert – többek között – Európában és így az Európai Unió intézményeiben, amelynek vezetőivel többször is találkozott. Soros a migrációs válság 2015-ös kirobbanásakor egy tanulmányban adott iránymutatást az illegális bevándorlás kezelésére, kijelentve egyebek mellett, hogy

az Európai Uniónak évente nagyjából egymillió migráns befogadására kell felkészülnie.

Soros a migránskérdés mellett többször összetűzésbe került az elmúlt években a magyar kormánnyal: 2021 júniusában például Orbán Viktor miniszterelnököt egy maffiaállam alapítójának titulálta.

Ekkor fejtette ki azt is, hogy amikor 30 évvel korábban megalapította a CEU-t, azt hitte, hogy az Európai Unió a nyílt társadalom megtestesülése, azonban a dolgok fordulatot vettek és rossz irányba haladnak, a tekintélyuralmi rendszerek nyernek egyre nagyobb teret.

Soros György és fia (forrás: Alexander Soros/Facebook)

A magyar kormány szerint Soros, az általa pénzelt NGO-k és egyéb szervezetek révén továbbra is kizárólag saját céljainak elérésére törekszik, fittyet hányva az európai nemzetek értékeire vagy éppen a migránsáradat következményeire a kontinensen.

A nemrég a Soros-birodalom irányítását átvevő Alexander Soros talán még aktívabb, mint édesapja volt fiatalon – legalább is politikai téren mindenképp. Mint fotóiból is kiderül, bejáratos a vezető politikusokhoz, ahogy Joe Biden jelenlegi amerikai elnökhöz is. A milliárdos fia az orosz-ukrán háborúról is többször kifejtette már véleményét azzal a céllal, hogy mindenkit belerángasson a konfliktusba.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP