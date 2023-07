Szakértő: Idegen érdekeket szolgáló, korrupt bábemberek ülnek Európa vezető pozícióiban

Mortonnal kapcsolatban már az Egyesült Államokban is felmerült a gyanúja, hogy rejtett érdekeket is véd, amikor a képviselőház igazságügyi bizottságának a Facebookot és a Google-t elmarasztaló jelentésének elkészítésében úgy vett részt, hogy nem szólt arról, hogy az Apple-lel és az Amazonnal is szerződésben áll – írta meg korábban a Világgazdaság.