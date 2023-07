Reagált a Fidesz-KDNP a Momentum hétfői debreceni akciójára

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Debrecenben a polgármesteri hivatal előtt tiltakozott Mándi László és Szabó Bence, a Momentum két helyi önkormányzati képviselője. Több aktivista is csatlakozott hozzájuk. Blokádjukkal akadályozták a debreceniek ügyintézését és az önkormányzati alkalmazottak munkáját, mivel többszöri kérésre sem engedték be őket.

Mint írták: „Az ajtó előtt ülve várjuk Papp Lászlót egy nyilatkozattal, melynek aláírásával vállalja, hogy népszavazást ír ki a városunkba tervezett méreggyárakról”.

Papp László „ajtaja nyitva áll előttük”

A Debreceni Fidesz-KDNP frakció a blokádakció kapcsán a haon.hu-nak azt nyilatkozta, „elítéljük azt a magatartást, amit Mándi László és Szabó Bence momentumos képviselők a mai napon tanúsítottak”.

A helyi hírportál cikkéből kiderült, hogy Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere Budapesten tárgyalt, azonban amint értesült az esetről,

azonnal felhívta Mándi László önkormányzati képviselőt, és felajánlott számára egy személyes találkozót,

hiszen az ajtaja bármikor nyitva áll előtte, ahogyan bárki előtt. Mándi László nem adott egyértelmű választ arra, hogy él-e a felajánlott lehetőséggel.

A frakció közleményében kiemelte, „a Momentum képviselői hétfői cselekedetükkel egyértelművé tették, hogy a Budapesten és külföldön bevett politikai attrocitásokat szeretnék Debrecenbe importálni, ami méltatlan a debreceni önkormányzati képviselőkhöz”.

A blokádakcióról több felvétel is készült. Ezek közül egyet alább is megtekinthetnek: