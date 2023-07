Módosul a „Nők 40” kedvezményes nyugellátásáról szóló jogszabály – nem lesz több kiskapu transzneműeknek

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosítását kezdeményezi Semjén Zsolt (KDNP) és Gulyás Gergely (Fidesz). Az Országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett törvényjavaslat szerint a módosítás egyértelművé teszi azt, ami „a jogalkotó eredeti szándéka és a józan ész alapján” eddig sem volt kétséges, hogy a „Nők 40” kedvezményes nyugdíjjogosultság azokat illeti meg, akik 40 évig nőként dolgoztak, illetve vették igénybe azokat a társadalombiztosítási jogosultságokat, amelyeket a magyar állam gyermekvállalás esetén a nőknek biztosít.

A javaslat indoklásában kiemelték: az Alaptörvény egyértelműen rögzíti, hogy

Magyarország a születési nemet tartja számon. Ezért eleve nem lehetséges semmilyen a biológiai determinációval ellentétes változás figyelembevétele,

de még a magyar szabályozástól idegen, a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen, hogy egy, a nők társadalomban játszott kiemelkedő szerepét elismerő jogosultság visszaélésszerűen járhasson azoknak is, akik adott esetben férfiként 39 év munkaviszony után hirtelen nőnek érzik magukat. Kitértek arra is, hogy a módosítást a folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

Kiskapu

Az ügy előzménye Elvira, Háttér Társaság ügyfele, aki még 2020 előtt kérelmezte neme jogi elismerését. 2013 óta hivatalos iratai szerint is nő: női nem és női név szerepel születési anyakönyvi kivonatában, személyi igazolványában, TAJ-kártyáján is. 2021-ben kiderült: a nyugdíjfolyósító továbbra is férfiként tartja nyilván, így nem vonatkoznak rá a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjazására vonatkozó szabályok. Elvira a Háttér Társaság segítségével bíróságon támadta meg a határozatot, a bíróság pedig kimondta, hogy transz nőknek is jár a „Nők 40” kedvezményes nyugdíj.

(MTI)

Nyitóképen: Elvira. Forrás: YouTube-képernyőfotó.