„Képzeljük el, hogy a cég, ahol dolgozunk, 4 évre meghosszabbítaná a munkaszerződésünket, és fűt-fát megígér, ha maradunk. Hát maradunk.

De még meg se száradt a tinta a szerződésen, bejelenti, hogy nem utal többet a SZÉP-kártyára, és az egészségügyi szűréseket se fizeti többé. Rögtön utána megduplázza a munkahelyi menza árait, és különdíjat vet ki a rendelt ételekre, amit a recepción kell befizetnünk.

A WC-t is fizetőssé teszi. Majd a munkahelyi légkondiért is plusz pénzt számít fel, amit levon a fizetésünkből. Ha saját munkaállomást akarunk, fizetni kell érte. A tárgyalókat is külön díjért cserébe bérelhetjük. Kéri, hogy szálljunk be a rezsiszámlába, végül is mi fogyasztjuk azt a sok áramot.

És miközben sorra jelenti be az őrültebbnél őrültebb munkahelyi megszorításokat, azt vesszük észre, hogy minden hónapban pár ezer forinttal kevesebbet utal a bankszámlánkra. Mire észbe kapunk, már 20%-kal csökkent a fizetésünk.

Amikor pedig reklamálnánk, hogy nem ezt ígérte, figyelmeztet: 4 éves szerződést írtunk alá, és különben is, más cégeknél nemváltó műtétekre kötelezik a munkavállalókat.”

Nyitókép: Mandiner/Trenka Attila