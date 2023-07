„Jó napot kívánok, Béla vagyok, nőgyógyászatra érkeztem!”

„- Hé, ez az én mentőkabinom! Ki maga?

- Én a szakállas nő vagyok, és a nőké az elsőbbség!”

– sokaknak ismerős lehet az Űrgolyhókból ez a párbeszéd, amikor is Lord Kobak kétségbeesetten menekülni próbál, ám egy ránézésre 150 kilós, női ruhába öltözött bariton hangon dörmögő szakállas férfi elhappolja előle a mentőkabint.

Felettébb furcsa – nehéz egyáltalán szavakat találni arra, milyen érzések kavarognak az emberben, amikor abba gondolunk bele, hogy ebben az 1987-es filmben ez még groteszk viccnek számított (ahogy a nézőközönségnek is még hosszú évek múltán is), ma már pedig egyesek erről komolyan beszélnek. Amerikában pódiumbeszélgetéseket kell hallgatni arról, hogy férfi nem tud szülni? Hát igen, welcome to 2023!

Ebből a rövid bevezetőből nem nehéz kitalálni, hogy pontosan mire is akadok kilyukadni. Itt van nekünk Elvira. Aki nőnek hiszi magát, személyi okmányaiban, így születési anyakönyvi kivonatában (!) is az áll, hogy nő. Röviden összefoglalva az esetet: 2021-ben kiderült, hogy a nyugdíjfolyósító továbbra is férfiként tartja nyilván, így nem vonatkoznak rá a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjazására vonatkozó szabályok. Elvira a Háttér Társaság segítségével bíróságon támadta meg a határozatot, a bíróság pedig kimondta, hogy transz nőknek is jár a „Nők 40” kedvezményes nyugdíj.