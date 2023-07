Influenszerek, rímelő távol-keleti Fradi-drukker – ilyen volt a 2023-as Pride (VIDEÓ)

Varga Ádám, a Pesti Srácok munkatársa, a Fair Right idén is tudósított a Budapest Pride-ról, ahol több „érdekes” megnyilvánulást és választ is kapott a részvevőktől. Az erről készült videós összeállításának legelején rögtön belebotlott egy távol-kelei Fradi-szurkolóba, aki a kamerába bekiabálta:

„a b*zikat szeretem, de a nőket b*szom. Zöld-fehér-zöldre imádkozom!”

Majd megmutatta a hátán feszülő Fradi-zászlót.

Varga a Városligetben ugyanakkor belebotlott a népszerű influenszerbe, Whispertonba is, aki elújságolta neki, hogy ismét meghívást kapott David Pressman amerikai nagykövethez, aki a Pride-hónap lezárásaként egy kerti partit tartott a nagykövetségen.

A riporter ezután arra is kíváncsi volt, hogy az influenszer mit gondol arról, hogy szükség van-e LMBTQ-oktatásra az iskolában. Whisperton erre azt felelte: „Természetesen. Bár nekem megadatott egy eszméletlenül csodálatos családi háttér, baráti kör, aki segített megismerni önmagam. De nagyon sok fiatalnak nincs erre lehetősége, és az a tény, hogy nem beszélhetnek erről az iskolában, (...) és nem kérdezhetik meg a tanáraikat arról, hogy mi az, amit ők éreznek magukban.

Ez nem túl jó dolog. S szükség lenne arra, hogy nyissunk az önmagunk megismerése felé”

– hangzott el.

A vonatkozó részletet alább tekinthetik meg:

***