Baranyi bekeményít: éjszaka is őriztetni fogják az LMBTQ-padot

Úgy tűnik, Baranyi nem hagyja annyiban az LMBTQ-pad ügyét. Mint ahogy arról már beszámoltunk, számos átfestés után most ismét szivárványszínekben pompázik a pad, a jeles alkalomra pedig a Telex is kilátogatott, hisz maga a polgármester is úgy gondolta, az egész ügy ér egy sajtótájékoztatót. Ezen az eseményen Baranyi aztán tett is néhány erős kijelentést, például olyanokat, hogy

Júliusban szivárványszínű marad a IX. kerületi Tompa utcában található pad,

ezen a héten még éjszaka is őriztetni fogjak. A jövőben viszont bárki átfestheti az önkormányzat támogatásával”.

Baranyi megköszönte azoknak, akik „nem adták fel” a pad folyamatos átfestésének az ügyét. Arról is beszélt, hogy most minden tele van a Pride-hónapra emlékeztető jelképekkel. „Látjuk, hogy sok ember van, aki ki szeretné fejezni az értékrendjét, az a baj, hogy mindenki ezen a padon szeretné, ennek szeretnénk véget vetni” – idézi a polgármestert a Telex.

Azt is mondta, hogy a pad „ebben a hónapban szivárványszínű marad”, de indítanak egy pályázatot, amivel mindig át lehet majd festeni az önkormányzat támogatásával. Erre civil szervezetek és akár labdarúgóklubok jelentkezését is várják.

