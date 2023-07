Amikor Ungár Péter akar lenni az új KDNP

„Nemrég Ungár Péter ellenzéki politikus, az LMP nyíltan meleg társelnöke kinyilatkoztatta a Pride hónap kapcsán, hogy »Az emberek vagy férfiak, vagy nők. Nembináris emberek nem léteznek«. Uff. Megmondta, így van és kész. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem irritál, amikor ellenzéki politikusok nem tudnak semmi eredetit kitalálni, azért ők maguk is a Fidesz rezsim ideológiai szlogenjeit szajkózzák. Mert majd akkor a nem létező LMP-nek hatalmas tömegbázisa lesz? Aligha. Vagy Ungár lesz az ellenzéki KDNP? Akkor még tegye bele: »Az emberek vagy férfiak, vagy nők. Mert így lettek Isten által teremtve. Pont.« Minek ebbe a témába beleállni? Mi a célja? Jobbról előzni a Fideszt? Az emberek kb. 80%-a nem is érti, hogy mit jelent a nembináris kifejezés! És van valami végtelenül groteszk abban, amikor éppen egy nyíltan meleg politikus áll bele a többi szexuális kisebbségbe vagy nemi identitásba. Ez egy kicsit emlékeztet engem azokra a titokban homoszexuális papokra, akik a szószékről nagyon durva homofób beszédeket mondanak, mégpedig azért, hogy véletlenül se gondoljon senki arra, hogy ők melegek. Pedig azok. Ahogy Ungár Péter is az.

Bár ő ezen szeretne túllépni, így fogalmaz egy régi brit kampányt idézve: »Vannak, akik b*zik. Legyél túl rajta!« Hát ezt megüzenni 2023-ban Magyarországon, ahol a melegek évek óta a legdurvább kormányzati támadások célpontjai, akiktől alaptörvényi szinten és egyéb törvények által elvették az alapvető emberi jogaikat, akiknek emberi méltóságát lábbal tiporja a kormány és akikkel szemben a média által gerjesztett erőszak egyre erősödik, teljes abszurdum! Ma Magyarországon könyveket lehet lefóliázni a boltokban, ki lehetett tiltani azokat az oktató programokat az iskolákból, amelyek segítenének a fiataloknak abban, hogy megértsék a saját és mások szexualitásának, nemi identitásának legfontosabb kérdéseit. 2023-ban hazánkban ott tartunk, hogy nem csupán az orosz háborús propaganda, de az orosz melegellenes propaganda is ezerrel hasít. És most direkt használom gyűjtőfogalomként a meleg kifejezést és értem alatta az összes szexuális kisebbséget. Csakhogy Ungár se bírja ebből kihúzni magát!”

***