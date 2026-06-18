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Trump: a játszma folytatódik – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 18. 18:56

Politikai színjátékok, háttéralkuk és az unió végjátéka. A kulisszák mögött zajló hatalmi harcok közepette a bürokratikus érdekek felülírják a nemzeti szempontokat, miközben a geopolitikai sakktáblán a szövetségek átalakulnak, és a nyers gazdasági érdekek diktálnak. Zsákutca, amelyből mielőbb új irányt kell találni.

2026. június 18. 18:56
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Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

 

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:


 

Összesen 3 komment

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nuevas-reglas
•••
2026. június 18. 19:13 Szerkesztve
mindenkinek a vegjateka van, csak a fideszeseknek nem.... Tulelte Szarban doktor professzort a gyulolt: Merz, Macron, Zelenszky, Brusszel, EU, Soros, Ursulla, Kajakallas - ezek sose voltak faszabban Persze meg mindig josolgat az elmebeteg, csak azt nem tudom ki hallgatja
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2
magyar-1977
2026. június 18. 19:04
Besúgó ávós patkányok!:DDDDD
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