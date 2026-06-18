Trump: a játszma folytatódik – Földi László és Horváth József az Erőtérben

A Fidesz előremegy, nem hátra – de merre?

Orbán Viktor marad, de csak egy évre, a Fidesz új alelnökökkel, elnökséggel és alapszabállyal megy neki az ellenzéki időszaknak tizenhat évnyi kormányzás után. A kongresszuson a kritikus hangok is helyet kaptak, de csak mértékkel.