Trump: a játszma folytatódik – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Tájkép csata után: ki nyerte meg végül az iráni–amerikai háborút?
Bár Donald Trump történelmi megállapodásként ünnepli a Teheránnal kötött egyezséget, egyre több elemző véli úgy, hogy Irán kedvezőbb helyzetből folytathatja a tárgyalásokat.
Politikai színjátékok, háttéralkuk és az unió végjátéka. A kulisszák mögött zajló hatalmi harcok közepette a bürokratikus érdekek felülírják a nemzeti szempontokat, miközben a geopolitikai sakktáblán a szövetségek átalakulnak, és a nyers gazdasági érdekek diktálnak. Zsákutca, amelyből mielőbb új irányt kell találni.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: