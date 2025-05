Radics Gigi élőben a Premier Kultcaféban – különleges est Lentulai Krisztiánnal!

Május 22-én különleges élmény vár minden zene- és beszélgetéskedvelőt a budapesti Premier Kultcaféban: Lentulai Krisztián vendége ezúttal a páratlan hangú, arany- és platinalemezes Radics Gigi, a Megasztár korábbi győztese lesz. A Mandiner estje ezúttal is több lesz egyszerű interjúnál – a portrébeszélgetés alatt Gigi élőben is fog énekelni, az interjú végén pedig kérdéseket tehetnek fel az énekesnőnek. A beszélgetést Lentulai Krisztián vezeti, aki a tőle megszokott közvetlen és mélyre ásó stílusával biztosítja majd, hogy a közönség valóban közelebb kerülhessen az este főszereplőjéhez.

REGISZTRÁLOK

Kérdezzen Ön is!

A rendezvény különlegessége, hogy a hallgatóság is bekapcsolódhat a beszélgetésbe – így azok is feltehetik kérdéseiket, akik mindig is kíváncsiak voltak a kulisszatitkokra. Ehhez nem kell mást tennie, csak regisztrálnia, hisz eseményünk ingyenes!

REGISZTRÁLOK

Időpont és helyszín:

2025. május 22. (csütörtök) 18:00

Budapest, Premier Kultcafé (Üllői út 2-4.)

Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációköteles: REGISZTRÁLOK

Ne maradjon le egy felejthetetlen estéről – Radics Gigi legszemélyesebb oldaláról, élő dalokkal és közvetlen hangulattal!

REGISZTRÁLOK

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]