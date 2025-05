Kiderült: Magyar Péterék nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek (VIDEÓ)

A Mandiner YouTube-csatornáján futó Reakció című műsor legújabb epizódjában Kacsoh Dániel vendége Kósa Lajos országgyűlési képviselő volt, aki nem csupán a politikai tér aktuális eseményeiről beszélt, hanem kifejezetten súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vetett fel Ruszin-Szendi Romulusznak a NATO vezérkari főnöki gyűléseken betöltött szerepével kapcsolatban. A Fidesz országgyűlési képviselője és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja határozott állításokat fogalmazott meg a volt vezérkari főnök magatartásáról.

Kósa Lajos elmondása szerint a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatta azokat a felvételeket, amelyek a NATO vezérkari főnökök tanácskozásain készültek, és ezek alapján egyértelművé vált: Ruszin-Szendi Romulusz valóban Ukrajnát dicsőítette. Ez önmagában is kérdéseket vet fel, de – a képviselő szerint – a legnagyobb probléma nem ez, hanem az, hogy vajon a magyar álláspontot képviselte-e a vezérkari főnök a szövetségi egyeztetéseken.

A vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter ad hivatalos utasítást, amit kötelessége végrehajtani. Amennyiben Ruszin-Szendi ettől eltért, vagy nem képviselt semmilyen álláspontot, az Kósa Lajos megfogalmazása szerint egyenesen parancsmegtagadásnak minősül. Még súlyosabb, ha a későbbi jelentéseiben valótlanságokat közölt a saját tevékenységéről, ezzel félrevezetve a minisztériumot és a kormányt.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a honvédelmi miniszter korábban írásban figyelmeztette Ruszin-Szendit az utasítások pontos betartására, vagyis a mostani ügy és a leváltás nem előzmények nélküli. Kósa Lajos kemény kritikával illette azokat is, akik esetlegesen el akarhatják tusolni az ügyet – különösen Magyar Pétert és a Tisza Pártot nevezve meg, akik szerinte akár nemzetbiztonsági kockázattá is válhatnak, ha így tesznek és nem támogatják a vizsgálatok tisztességes lefolytatását.

Kósa Lajos a témában május 24-én a Facebook-oldalán is megszólalt: bejelentette, hogy június 5-re rendkívüli ülést hívott össze a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban annak érdekében, hogy tisztázzák, Ruszin-Szendi Romulusz valóban az ukrán álláspontot képviselte-e a NATO-ban. A képviselő szerint Magyarország ellen példátlan lejárató kampány zajlik, amely titkosszolgálati eszközöket is igénybe vesz, ezért különösen fontos kideríteni, hogy a korábbi vezérkari főnök pontosan kinek az érdekeit képviselte, milyen módon tette ezt, illetve meghamisította-e a jelentéseit. Kósa Lajos hangsúlyozta:

Tiszta vizet öntünk a pohárba.

A Reakció e heti adása nem csupán politikai állásfoglalásokat közvetített, hanem egyben emlékeztetett arra is, hogy a biztonságpolitikai kérdések felelősséggel járnak – mind a döntéshozók, mind a közvélemény számára.