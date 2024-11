Ki a propagandista? Bogos Csaba és Kohán Mátyás vitázik november 25-én!

Idén utoljára lehet részese a Mandiner Presszó élő vitájának! Ezúttal Bogos Csaba, digitális tartalomgyártó, újságíró és Kohán Mátyás, a Mandiner újságírójának kávéházi vitájával érkezünk, melynek témája a következő lesz: "Ki a propagandista?" Az est folyamán a Mandiner munkatársa, Móna Márk fog moderálni.

A felvételre november 25-én, hétfőn 18:00-kor, a Scruton VP-ben (1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.) kerül sor. Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most az alábbi linken: https://forms.gle/aJcP4SYkmnVwkhjd7

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!

A jelentkezés és az adáson való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

A változtatás jogát fenntartjuk.