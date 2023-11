Voltak kísérletek újabb örökbefogadásra, de a sors nem akarta, hogy összejöjjön – Miklósa Erika exkluzív interjú (VIDEÓ)

2023. november 27. 16:00

Még egy gyermeket szerettek volna örökbe fogadni, mondja az operaénekes a Mandiner Karakter új műsorában. Miklósa Erika arról is beszél, milyen változásokat szeretett volna az Operában, mint főigazgató, de kitér arra is, rendeződött-e a kapcsolata a köztévével. Szóba kerül a metoo-mozgalom, s persze nem maradhat ki a The Voice és Azahriah sem!

2023. november 27. 16:00 1 p 3 1 31 Mentés

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

1 p 3 1 31 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.