„ (...) – Köztudott, hogy jó barátság fűzi Böjte Csaba ferences szerzeteshez. Mit jelent önnek ez a barátság?



– Részben munkakapcsolat fűz Csaba testvérhez, a Szent Ferenc Alapítvány munkáját segítettem, másrészt egy nagyon sokrétű barátság is. Ha Csaba testvér nem szerzetes lenne, akkor biztos, hogy vezérigazgató lenne valahol! Olyan csodálatos szervezetet épített ki, és annyi gyereket segített hozzá, hogy normális élete legyen, ami párját ritkítja. Egy vállalatnál is így van: nem csak pénzért dolgoznak az emberek. Azért is, hogy úgy érezzék, van értelme az életüknek, hozzájárulnak valamihez – még akkor is, hogyha csak egyetlen csavarral, de hozzájárulnak. Az általa befogadott gyerekek között sokan egyetemre kerülnek, de igazából nem is az a lényeg, hanem hogy tartalmas, kerek életet éljenek. És ezt Böjte Csaba nagyon jól csinálja! Én, ha nem vállalatvezető vagy üzleti vezető vagy miniszter lettem volna, akkor lehet, hogy szerzetes lennék…

– De legalább a munkatársa lett volna?

– Igen, munkatársnak szoktuk nevezni egymást. Egyébként azt hiszem, két év különbség van köztünk, és őt én lelki atyámnak is tekintem. Sokszor, amikor mindenféle fordulatok voltak az életemben, nagy segítség volt az, hogy egy olyan emberrel oszthattam meg a gondjaimat és az örömeimet, aki – ahogy ő szokta mondani: minden dolgát megimádkozza Istennel. Én pici ember vagyok, nagyon ritkán tudok magamért imádkozni – a Jóistennek van elég dolga olyanokkal, akiknek igazán nehéz a sorsuk és rászorulnak a világban – nem akarom az ő idejét használni… Ugyanakkor barátság is fűz Csaba testvérhez. És az a mocsok, amit elkezdtek ellene, ez elképesztő. Korábban is próbálkozgattak. A világban, ami tiszta, ami a romlás alternatívája lehetne, azt mindenáron le akarják rántani a mocsokba. És ezt nagyon aljas módszerekkel csinálják: a Szent Ferenc Alapítvány teljesen átlátható, tiszta küldetéssel és teljesítménnyel működik. Nincs olyan szervezet, amit egy bűnöző, vagy olyanok, akik saját terveikre ki akarják használni, ne tudna megtéveszteni. Én annyiféle szervezetet vezettem már: civil és üzleti szervezeteket, de sajnos, minden elővigyázatosság ellenére akad ilyen.”

