„Gondolom ezt a Rétvári Bencét sem az eszéért szeretik, – már akik szeretik. Hadházy Ákos feltett egy kérdést a Parlamentben, amit mindenki feltett már, aki nem csak néz, de lát is, s nem csak hallgat, de megis érti, amit hallott. A kérdés így szólt:

»Milyen határozat alapján került megrendelésre, illetve felépítésre a színház utcát lezáró kordon?«

(Érts: a Várban, az utcai harcos fenekét védendő.) Mint ismert ez az a kordon, amit az ellenzék rendszeresen lebont, a hatalom pedig – mondván, hogy ez építkezési területet kerít el – folyamatosan visszaépít.

Legalábbis eddig ez volt a mantrázott mondat.

Nos, Nagytudású Rétvári Bence a kérdést most véletlenül őszintén válaszolta meg: »A Színház utca Karmelita felöli oldalát a Készenléti rendőrség objektumvédelmi célokra veszi igénybe…« Ezzel pedig írásba adta, hogy ebben a kérdésben is évek óta HAZUDNAK. Azután – nem mellékesen – hozzáteszi: »A törvényeket mindenkinek be kell tartania, egy országgyűlési képviselőnek pedig főképpen.«”

