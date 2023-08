„Budapesten a Margit-hídról a Dunába ugrott egy milliárdos, akinek a holttestét a Kopaszi-gátnál emelték ki a vízből. A sajtóban G. Zoltán néven emlegetett férfiről ismerősei azt mondták, hogy milliárdos volt, arany életet élt, s a leginformatívabb Blikk szerint az ismerősei »nem tudják elképzelni, hogy önszántából ugrott a Dunába. Megkeresésünkre a BRFK az üggyel kapcsolatban azt közölte: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért büntetőeljárást sem indítottak«.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy kiderül-e miért ugrott a Dunába egy milliárdos, akinek nem volt hajlama a depreszzióra, jól élt, anyagi gondjairól nem tudnak, viszont a Várban volt drága galériája. Azt is jó lenne megtudni, van-e örököse, és a milliárdos vagyona kinek a kezébe kerül. Mint tudjuk, Magyarország orosz gyarmat, Magyarország ügyei Moszkvában dőlnek el, az országot a Kreml irányítja, a NER mintaállama a putyini Oroszország. Ebből a szempontból nem jó jel, ha Magyarországon is elkezdenek a milliárdosok minden ok nélkül »öngyilkosok« lenni.

Oroszországban a jött divatba, hogy aki útjában van Putyinnak, az kiugrik valamilyen magas ablakból. Magyarországon nincsenek nagyon magas ablakok, ezért egy ilyen ugrás kétesélyes. A Duna biztosabb. Előre szólunk, hogy a második Dunába ugrott milliárdost már nem hisszük el. Még az elsőt sem, ha a közeli ismerősei szerint »elképzelhetetlen«, hogy önszántából ugrott a Dunába. Az pedig nem a bizalmunkat erősíti, ha Magyarországon bejelentik, hogy »idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért büntetőeljárást sem indítottak«.”

Nyitókép: Duna / Facebook