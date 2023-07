Így kezeld a migrációt – szakmát és munkát az EU-ban élők alsó középosztályának is!

„Az Európai Uniónak a magyar soros elnökség időszakában is számos kérdésre kell választ találnia. Ezek közül is az egyik legfontosabb az általános munkaerőhiány problémája. Bár jelenleg azzal kell szembesülnünk, hogy az orosz–ukrán háború, az energiaválság, valamint a társadalmi nemek halaszthatatlannak látszó ügye minden mást kitakar, aközben minden józan közgazdász – sőt az egyszerű munkásember is! – arra vár válaszokat, hogy a sok diplomát szerzett milliók mellett kik lesznek majd azok az európai unióban, akik villamost, buszt, teherautót vezetnek, reggelente a gyárba mennek, villanyszerelést vállalnak, konyhán főznek, esetleg hajat vágnak, ágytálat cserélnek, vagy gondoskodnak a szemétszállításról.

Vészesen fogy azoknak a száma, akik még kellő képesítéssel rendelkeznek, és hajlandóak is elvégezni ezeket a feladatokat. Persze lehet hümmögve arról beszélni, hogy más idők járnak ma, mint harminc éve, de egy nagyon fontos dologban egyet kellene érteni: Európában szinte az egész középosztály »túlképezte magát«.”

Nyitókép: Pixabay