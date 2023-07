„Elhunyt Balázsovits Lajos, a Nemzet Színésze. A barátom, a barátunk volt. Akkor is kiállt a DK mellett, amikor ezt még kevesen merték. Jártam vele országot, közösen szerepeltünk. Számtalan film sztárja, ő csinált a Játékszínből Játékszínt. Pár hete még beszéltünk. Erőtlen volt a hangja, azt mondta, veletek vagyok, mennék mindenhova, de még gyenge vagyok. Most mi is gyengébbek lettünk. Drága Lajos, szeretettel gondolok Rád, nyugodj békében!”

Nyitókép: Gréczy Zsolt Facebook-oldala