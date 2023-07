A bíróság is Pride-hónapot tart?

„A Nők40 jogintézményét egy biológiai férfi számára is megnyitó bíróság döntése ellentmond az Alaptörvénynek, de a józan észnek is. A bíróság szerint ugyanis »szűkítő« az a jogértelmezés, hogy a nők számára 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíj igénybevételéhez a munkában töltött évek során is nőnek kell lenni. Bár a jogszabály célja világos, ha genderérzékenyített bírák azt »Pride-kompatibilisen« kiforgathatják, az Alapjogokért Központ támogatja a törvény pontosítására irányuló szándékot. Teljes félreértés ugyanakkor, hogy az Uniónak bármi beleszólása lehetne az ügybe - az ugyanis, hogy ki férfi és ki nő, nem az uniós jogon, hanem a születéskori nemen múlik.

Veszélyes, érthetetlen, az írott joggal és a józan ésszel is szembenálló döntést hozott a Veszprémi Törvényszék, talán nem függetlenül attól, hogy Pride-hónapot »ünnepel« az ún. LMBTQIAP+ »közösség«. Az Európai Bizottság jogállamisági zsarolójelentése szerint bár Magyarországon »nem eléggé érzékenyítettek« a bírák, ennek ellentmond, hogy már van olyan magyar bíróság, amely szerint egy, az életét eddig férfiként élő férfi is lehet olyan nő, aki jogosult a csak biológiai nők számára kialakított kedvezményekre. Ez abszurd és felháborító döntés, ráadásul szembemegy az Alaptörvénnyel is, mely értelemszerűen nem ismer olyan művileg kreált fogalmakat, mint a »transzneműség«, hanem a születési nemet védi és kifejezetten a nők számára garantál külön intézkedéseket, mint amilyen a Nők40 is.

A bíróság nem csak a józan ésszel összeegyeztethetetlen döntést hozott, hanem a pontos jogértelmezési kötelezettségeiről is megfeledkezett. Hiszen az alkotmány szerint is a bíróságoknak a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezzék. Ráadásul a jogszabályok értelmezésekor abból kell kiindulni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös célt szolgálnak. A Nők40-re vonatkozó szabályozás pedig értelemszerűen a nőnek született nőkre vonatkozik, tehát abszurd azt mondani a bíróság részéről, hogy ez »szűkítő« értelmezés lenne.

A jogalkotó akaratát, a jogszabály célját tudatosan figyelmen kívül hagyó döntés intő jel arra, hogy a genderlobbi az uniós jogra hivatkozó bíróságokat is elérte. Az Alapjogokért Központ ezért támogatja Selmeczi Gabriella fideszes képviselő javaslatát, hogy a genderőrület megfékezése és a hasonló bírósági ítéletek megakadályozása érdekében pontosítani szükséges a jogszabályokon. Nem megengedhető, hogy a nők számára létrehozott kedvezményekkel biológiai férfiak éljenek vissza, ahogy az sem, hogy a bíróságok ilyen döntésekkel nemcsak a Nők40 jogintézményét, de a teremtett női mivoltot is kiüresítsék.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Fanatic Studio / Gary Waters / SCIEN / FST / AFP.