A sztár biztosan nem azonos velem – Ákos a Mandinernek

Ha azt mondom, nyár, mi jut először eszébe?

A munka. Harminchat éve állok színpadon, már megszoktam, hogy ez az év egyik legkeményebb időszaka, koncert koncert hátán, fesztiválok szerte az országban. Eleve iszonyatos a hajtás ilyenkor, idén meg különösen, mert az előadások között nagy stúdiómunka is zajlik: szeptember végén új lemezem jelenik meg, ráadásul életem első dupla stúdióalbuma. Ha csak a borítóra szánt szöveget vesszük, már az is komoly mennyiség, kisebb regénynek is beillik. Szóval elég kaotikus mostanában az élet: mire ezt a beszélgetést befejezzük, rögtön jön a hangmérnök, és dolgozunk éjszakába nyúlóan. Muszáj sietni, mert Szent Mihály napjára szeretném megjelentetni az anyagot, abból viszont nem engedek, hogy az augusztus nagy része mindig a családé legyen. Általában összevissza látjuk egymást év közben, ezért egy ponton kompromisszumot kellett kötnöm önmagammal és a zenésztársaimmal, hogy nyári koncertszezon ide vagy oda, augusztusra mindig leállunk.