Itt a vége: Messi visszavonul a válogatottságtól

Lionel Messi bejelentette, hogy lezárja pályafutását az argentin labdarúgó-válogatottban. A világbajnok klasszis közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a döntés rendkívül fájdalmas számára, de úgy érzi, elérkezett az idő a búcsúra.

Messi hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig mindent megtett a nemzeti csapatért, nemcsak a sikerek éveiben, hanem az azt megelőző időszakban is. Mint fogalmazott, mindig azért küzdött, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és büszkévé tegye az argentinokat.