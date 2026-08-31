Itt a vége: Messi visszavonul a válogatottságtól

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A 39 éves argentin zseni a búcsúüzenetet eredetileg július 21-én, két nappal az utolsó döntője után írta meg, és az édesapja halála csak tovább erősítettek benne elhatározását. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin labdarúgó-válogatottban, amelyben 125 gólt szerzett, valamint kiosztott 68 gólpasszt.
Lionel Messi bejelentette, hogy lezárja pályafutását az argentin labdarúgó-válogatottban. A világbajnok klasszis közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a döntés rendkívül fájdalmas számára, de úgy érzi, elérkezett az idő a búcsúra.
Messi hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig mindent megtett a nemzeti csapatért, nemcsak a sikerek éveiben, hanem az azt megelőző időszakban is. Mint fogalmazott, mindig azért küzdött, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és büszkévé tegye az argentinokat.
Kiüresedtem, már nincs több, amit adhatnék. Mögöttem pedig ott vannak a fiatalok, akik megérdemlik a lehetőséget”
– tette hozzá a 39 éves világklasszis.
A nyolcszoros aranylabdás játékos kiemelte, mindig különleges helyet foglalt el a szívében a válogatott, amelyet korábban is szeretett, és a jövőben is szeretni fog. Azzal folytatta, hogy hiányozni fog számára a szurkolók támogatása és a válogatott légköre, de mostantól már kívülről követi és támogatja az együttest.
Leo Messi külön köszönetet mondott családjának, edzőinek, csapattársainak és mindazoknak, akikkel az elmúlt két évtizedben együtt dolgozott. Rámutatott: felejthetetlen emlékeket és élményeket visz magával.
A labdarúgás történetének egyik legkiválóbb támadója szerint pályafutása egyik legnagyobb ajándéka, hogy csapattársaival együtt olyan pillanatokat élhetett át, amelyekről korábban csak álmodhatott. A szurkolóknak címzett üzenetét azzal zárta: büszke arra, hogy argentinnak született.
Az argentin zseni azt is megjegyezte, hogy a búcsúüzenetet eredetileg július 21-én, két nappal az utolsó döntője után írta meg, és az édesapjával történtek (Jorge Messi 2026. augusztus 8-án, 68 éves korában hunyt el Rosarióban) csak tovább erősítették benne elhatározását.
„Köszönöm Istennek, hogy argentinnak születtem. Hajrá, Argentína!”
– zárta bejegyzését Messi.
A Nemzeti Sport felidézi: Lionel Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vanczák Vilmost. Három évvel később olimpiát nyert az U23-as argentin csapattal.
Idén nyáron a hatodik világbajnokságán szerepelt, a harmadik döntőjét játszotta, ezek közül 2022-ben, Katarban ért a csúcsra. 34 vb-találkozón 21 gólt és 12 előkészítést jegyzett.
2016-ban, sorozatban két elveszített Copa América-döntő után egyszer már lemondta a válogatottságot a dél-amerikai szupersztár, akkor azonban meggyőzték a folytatásról. 2021-ben és 2024-ben aztán a kontinenstornát is megnyerte Argentínával.
Messi 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin felnőttválogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt.
Fotó: Leo Messi Facebook-oldala