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Lionel Messi válogatottság Argentína Messi

Itt a vége: Messi visszavonul a válogatottságtól

2026. augusztus 31. 18:15

A 39 éves argentin zseni a búcsúüzenetet eredetileg július 21-én, két nappal az utolsó döntője után írta meg, és az édesapja halála csak tovább erősítettek benne elhatározását. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin labdarúgó-válogatottban, amelyben 125 gólt szerzett, valamint kiosztott 68 gólpasszt.

2026. augusztus 31. 18:15
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Lionel Messi bejelentette, hogy lezárja pályafutását az argentin labdarúgó-válogatottban. A világbajnok klasszis közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a döntés rendkívül fájdalmas számára, de úgy érzi, elérkezett az idő a búcsúra.

Messi hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig mindent megtett a nemzeti csapatért, nemcsak a sikerek éveiben, hanem az azt megelőző időszakban is. Mint fogalmazott, mindig azért küzdött, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és büszkévé tegye az argentinokat.

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Kiüresedtem, már nincs több, amit adhatnék. Mögöttem pedig ott vannak a fiatalok, akik megérdemlik a lehetőséget”

– tette hozzá a 39 éves világklasszis.

A nyolcszoros aranylabdás játékos kiemelte, mindig különleges helyet foglalt el a szívében a válogatott, amelyet korábban is szeretett, és a jövőben is szeretni fog. Azzal folytatta, hogy hiányozni fog számára a szurkolók támogatása és a válogatott légköre, de mostantól már kívülről követi és támogatja az együttest.

Leo Messi külön köszönetet mondott családjának, edzőinek, csapattársainak és mindazoknak, akikkel az elmúlt két évtizedben együtt dolgozott. Rámutatott: felejthetetlen emlékeket és élményeket visz magával.

A labdarúgás történetének egyik legkiválóbb támadója szerint pályafutása egyik legnagyobb ajándéka, hogy csapattársaival együtt olyan pillanatokat élhetett át, amelyekről korábban csak álmodhatott. A szurkolóknak címzett üzenetét azzal zárta: büszke arra, hogy argentinnak született.

Az argentin zseni azt is megjegyezte, hogy a búcsúüzenetet eredetileg július 21-én, két nappal az utolsó döntője után írta meg, és az édesapjával történtek (Jorge Messi 2026. augusztus 8-án, 68 éves korában hunyt el Rosarióban) csak tovább erősítették benne elhatározását.

„Köszönöm Istennek, hogy argentinnak születtem. Hajrá, Argentína!”

– zárta bejegyzését Messi.

A Nemzeti Sport felidézi: Lionel Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vanczák Vilmost. Három évvel később olimpiát nyert az U23-as argentin csapattal.

Idén nyáron a hatodik világbajnokságán szerepelt, a harmadik döntőjét játszotta, ezek közül 2022-ben, Katarban ért a csúcsra. 34 vb-találkozón 21 gólt és 12 előkészítést jegyzett.

2016-ban, sorozatban két elveszített Copa América-döntő után egyszer már lemondta a válogatottságot a dél-amerikai szupersztár, akkor azonban meggyőzték a folytatásról. 2021-ben és 2024-ben aztán a kontinenstornát is megnyerte Argentínával.

Messi 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin felnőttválogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt.

Fotó: Leo Messi Facebook-oldala

 

Összesen 1 komment

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rugbista
2026. augusztus 31. 18:40
Örülünk, hogy láthattuk. Persze apámat jobban irigyeltem, mert ő Puskást, Kocsist, Bozsikot, Czibort, Nagymarosit, Szuszát, Hidegkutit, Kovács Imrét is látta focizni.
Válasz erre
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