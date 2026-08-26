Diósgyőrben nem volt elég jó, az azerieket BL-be vezette a történelmet író litván fociedző

Újabb elképesztő történetet produkált az élet: a korábban néhány hónapig a Diósgyőri VTK-t is irányító litván vezetőedző, Valdas Dambrauskas a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszába vezette az azeri Sabah Baku együttesét. A klub még nincs tíz éves, mindössze 2017-ben alakult, most pedig története során először jutott be a BL-be! Eközben a DVTK jelenleg az NB II-ben szerénykedik...

Egészen őrült párharcot vívtak a playoffban az izraeli Be’er Sheva együttesével: kétszer is hátrányban voltak, hogy a 94. percben szerzett góllal hosszabbításra mentsék a párharcot – a ráadásban pedig megfordították az állást, 5–2-re nyertek és 6–4-es összesítéssel várhatják a BL-sorsolást.