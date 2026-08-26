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playoff Bajnokok Ligája DVTK

Diósgyőrben nem volt elég jó, az azerieket BL-be vezette a történelmet író litván fociedző

2026. augusztus 26. 08:18

A Sabah a BL történetének legfiatalabb klubja lett, amely valaha kvalifikálta magát a sorozat főtáblájára.

2026. augusztus 26. 08:18
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Újabb elképesztő történetet produkált az élet: a korábban néhány hónapig a Diósgyőri VTK-t is irányító litván vezetőedző, Valdas Dambrauskas a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszába vezette az azeri Sabah Baku együttesét. A klub még nincs tíz éves, mindössze 2017-ben alakult, most pedig története során először jutott be a BL-be! Eközben a DVTK jelenleg az NB II-ben szerénykedik...

Egészen őrült párharcot vívtak a playoffban az izraeli Be’er Sheva együttesével: kétszer is hátrányban voltak, hogy a 94. percben szerzett góllal hosszabbításra mentsék a párharcot – a ráadásban pedig megfordították az állást, 5–2-re nyertek és 6–4-es összesítéssel várhatják a BL-sorsolást.

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A Sabah ezzel a BL történetének legfiatalabb klubja lett, amely valaha kvalifikálta magát a sorozat főtáblájára.

Az osztrák LASK és a skót Celtic is elképesztő csatát vívott a továbbjutásért, a sógorok összesítésben már négygólos hátrányban is voltak, innen fordítottak és végül 5–4-gyel léptek tovább. Hatalmas kudarc a zöld-fehérek szezonjára nézve.

Szerdán Varga Barnabás és Vitális Milán klubja, a görög bajnok AEK Athén szintén hazai pályán válthatja meg belépőjét az elitligába.

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Fotó: dvtk.eu

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. augusztus 26. 11:32
Pár percet láttam a meccsből és nem lepett meg, hogy végül tudtak fordítani. Ha a kapusuk nem ad két gólpasszt az ellenfélnek, akkor hosszabbítás sem kellett volna. Amúgy sokszor láttunk már olyat, hogy egy adott edző/játékos egy adott közegben kiteljesedik, a másikban pedig bukdácsol. Hányat láttunk, ahol a váltás nem jött be, utána visszament ahonnan jött és ugyanott folytatta, ahol abbahagyta. Az a klub, amelyiknek nincs tülerme a hosszútávú munkák eredményének bevárására, az törvényszerűen bukásra van ítélve. A kapkodás igen ritkán sül jó döntéseket. Úgy tűnik Dambrauskasnak türelem kellett és annyi lóvé, amiből össze tudta rakni azt a csapatot, amelyik a tavaly BL főtáblás Qarabagot le tudta nyomni. Azt a csapatot, amelyik a megelőző 12 bajnokságból 11-et megnyert. Szóval az van, hogy az azeri fociba már került annyi lóvé, hogy megfelelő szakmai munka mellett ilyen eredmények már össze tudnak jönni.
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dave
2026. augusztus 26. 09:42
Kérném, aki nem ismeri a szemét, mutyis diósgyőri viszonyokat ne írjon a témához. Valdast Csenger hozta, Csengert kicsinálta Sántha Gergő és slepje, a megvett "ultrákkal" és elküldték. Valdasnak elfogyott a levegő és magától lelépési pénz nélkül távozott a fertőből. A Bakuhoz nem a lóvé miatt ment, ide se amiatt jött, egyszerűen imádja a focit és dolgozni akar. Diósgyőrben nem hagyták, Bakuban hagyják, ennyi. Egyébként Diósgyőrben is rengeteg pénz volt, amit mostanra kiforgattak, lenyúlnak, igazi magyar valóság. Viszont ezért nem Ooorbán a hibás, ő megteremtette a lehetőséget minden téren. A baj a kis geci szarházi élősködők miatt van, mint a jelenlegi szamárfejű is volt, a 2., 3. vonal.
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rugbista
2026. augusztus 26. 08:56
Azért a miskolci anyagi helyzetet ne hasonlítsuk egy bakuihoz! Meg a csapat küzdeni tudását az diósgyőriekéhez.
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