Diósgyőrben nem volt elég jó, az azerieket BL-be vezette a történelmet író litván fociedző

Újabb kalandor vagy valódi sikerember? – a Legyen Ön is milliomos stúdiójától a Manchester Uniteden át a diósgyőri kispadig
Kanyargós utat járt be a magyarországi kihívásig a DVTK új vezetőedzője, a litván Valdas Dambrauskas.
A Sabah a BL történetének legfiatalabb klubja lett, amely valaha kvalifikálta magát a sorozat főtáblájára.
Újabb elképesztő történetet produkált az élet: a korábban néhány hónapig a Diósgyőri VTK-t is irányító litván vezetőedző, Valdas Dambrauskas a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszába vezette az azeri Sabah Baku együttesét. A klub még nincs tíz éves, mindössze 2017-ben alakult, most pedig története során először jutott be a BL-be! Eközben a DVTK jelenleg az NB II-ben szerénykedik...
Egészen őrült párharcot vívtak a playoffban az izraeli Be’er Sheva együttesével: kétszer is hátrányban voltak, hogy a 94. percben szerzett góllal hosszabbításra mentsék a párharcot – a ráadásban pedig megfordították az állást, 5–2-re nyertek és 6–4-es összesítéssel várhatják a BL-sorsolást.
A Sabah ezzel a BL történetének legfiatalabb klubja lett, amely valaha kvalifikálta magát a sorozat főtáblájára.
Az osztrák LASK és a skót Celtic is elképesztő csatát vívott a továbbjutásért, a sógorok összesítésben már négygólos hátrányban is voltak, innen fordítottak és végül 5–4-gyel léptek tovább. Hatalmas kudarc a zöld-fehérek szezonjára nézve.
Szerdán Varga Barnabás és Vitális Milán klubja, a görög bajnok AEK Athén szintén hazai pályán válthatja meg belépőjét az elitligába.
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Kanyargós utat járt be a magyarországi kihívásig a DVTK új vezetőedzője, a litván Valdas Dambrauskas.
Fotó: dvtk.eu