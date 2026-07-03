A német sajtó szerint szépen megkérték a szövetségi kapitányt, hogy mondjon le a vb-kudarc után

Itt a vb eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay kiejtette Németországot, Hollandia is búcsúzott
Brazília a 96. percben harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást Japán ellen.
Úgy tudni, már meg is van Julian Nagelsmann utódja. Szoboszlai Dominik egykori liverpooli edzője irányíthatja a jövőben a német labdarúgó-válogatottat.
Egybehangzó német sajtóértesülések szerint távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a csúfos világbajnoki kiesés után.
A Sky televízió és a Bild újság péntek reggeli kiadása szerint ezt a döntést a 38 éves Nagelsmann a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetőségével csütörtökön Frankfurtban tartott találkozó után hozta meg.
A megbeszélésen a DFB képviselői javasolták neki, hogy távozzon posztjáról.
A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.
A szakértők és a szurkolók a Borussia Dortmund és Liverpool korábbi edzőjét, Jürgen Kloppot emlegetik lehetséges utódként. Az 59 éves Klopp jelenleg a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportját vezeti, a torna alatt pedig szakkommentátor. A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában Hollandia ellen.
A hírt egyébként a világ egyik legismertebb (és legmegbízhatóbb) sportújságírója, Fabrizio Romano is megerősítette.
Az ARD csatorna, a 2024-es Eb-bukás után sokat pedzegetett kérdése ismét aktuális lett Németországban, miszerint kell-e több német felmenőkkel rendelkező labdarúgó a válogatottba. A DW elemzése alapján a tornára nevezett huszonhat fős állományból nyolc játékosnak afrikai, négynek egyéb, külföldi gyökerei vannak. Ha nem is ezt nevezte meg a német közvélemény a kudarc első számú okaként, de a korábbi világklasszis csatár, Jürgen Klinsmann is erre utalhatott, amikor úgy fogalmazott, hiányzott belőlük a karakter.
(MTI/ Mandiner)
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Nyitókép: MTI/AP/Steven Senne