A német sajtó szerint szépen megkérték a szövetségi kapitányt, hogy mondjon le a vb-kudarc után

A Sky televízió és a Bild újság péntek reggeli kiadása szerint ezt a döntést a 38 éves Nagelsmann a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetőségével csütörtökön Frankfurtban tartott találkozó után hozta meg.

A megbeszélésen a DFB képviselői javasolták neki, hogy távozzon posztjáról.

A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.