Felfüggesztette a közmédia a két csapatot összekeverő kommentátort

A török állami televíziócsatorna, a TRT közölte, hogy kommentátora, Murat Ekrem Cimen a továbbiakban nem közvetít mérkőzéseket a labdarúgó-világbajnokságon, mert az Irán–Új-Zéland mérkőzésen (2–2) hosszú percekig összekeverte a két csapatot.

A tapasztalt, több mint 30 éves sportközvetítési múlttal rendelkező kommentátor az ázsiai válogatott támadásainál következetesen azt mondta, hogy Új-Zéland rohamozza a kaput – írta meg a 24.hu. A médiamunkás csak akkor kapcsolt, hogy elnézett valamit, amikor az egyik közeli felvételen felismerte Mehdi Taremit, az irániak csatárát, aki korábban a Portóban és az Interben is játszott.