Felfüggesztette a közmédia a két csapatot összekeverő kommentátort

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Murat Ekrem Cimen perceken át összekeverte a két csapat játékosait az Irán–Új-Zéland mérkőzésen. A török közmédia határozatlan időre felfüggesztette a tapasztalt kommentátort.
A török állami televíziócsatorna, a TRT közölte, hogy kommentátora, Murat Ekrem Cimen a továbbiakban nem közvetít mérkőzéseket a labdarúgó-világbajnokságon, mert az Irán–Új-Zéland mérkőzésen (2–2) hosszú percekig összekeverte a két csapatot.
A tapasztalt, több mint 30 éves sportközvetítési múlttal rendelkező kommentátor az ázsiai válogatott támadásainál következetesen azt mondta, hogy Új-Zéland rohamozza a kaput – írta meg a 24.hu. A médiamunkás csak akkor kapcsolt, hogy elnézett valamit, amikor az egyik közeli felvételen felismerte Mehdi Taremit, az irániak csatárát, aki korábban a Portóban és az Interben is játszott.
A TRT közleményében elnézést kért a szurkolóktól, valamint elfogadhatatlannak és a csatorna nívójához méltatlannak nevezte a hibát. A műsorszolgáltató azt is tudatta, hogy azonnal megindították az adminisztratív és vizsgálati eljárásokat, a kommentátort pedig a vizsgálati eljárás idejére felfüggesztették, vagyis nem közvetít további meccseket.
Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP
Az Irán–Új-Zéland mérkőzés rövid összefoglalója