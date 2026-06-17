Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
új-zéland vb 2026 világbajnokság Irán közmédia

Felfüggesztette a közmédia a két csapatot összekeverő kommentátort

2026. június 17. 23:03

Murat Ekrem Cimen perceken át összekeverte a két csapat játékosait az Irán–Új-Zéland mérkőzésen. A török közmédia határozatlan időre felfüggesztette a tapasztalt kommentátort.

2026. június 17. 23:03
null

A török állami televíziócsatorna, a TRT közölte, hogy kommentátora, Murat Ekrem Cimen a továbbiakban nem közvetít mérkőzéseket a labdarúgó-világbajnokságon, mert az Irán–Új-Zéland mérkőzésen (2–2) hosszú percekig összekeverte a két csapatot.

A tapasztalt, több mint 30 éves sportközvetítési múlttal rendelkező kommentátor az ázsiai válogatott támadásainál következetesen azt mondta, hogy Új-Zéland rohamozza a kaput – írta meg a 24.hu. A médiamunkás csak akkor kapcsolt, hogy elnézett valamit, amikor az egyik közeli felvételen felismerte Mehdi Taremit, az irániak csatárát, aki korábban a Portóban és az Interben is játszott.

A TRT közleményében elnézést kért a szurkolóktól, valamint elfogadhatatlannak és a csatorna nívójához méltatlannak nevezte a hibát. A műsorszolgáltató azt is tudatta, hogy azonnal megindították az adminisztratív és vizsgálati eljárásokat, a kommentátort pedig a vizsgálati eljárás idejére felfüggesztették, vagyis nem közvetít további meccseket.

Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP

Az Irán–Új-Zéland mérkőzés rövid összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!