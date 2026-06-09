Ezért tiltották ki az afrikai játékvezetőt Amerikából – búcsút inthet a vb-nek

Mi történt az iráni válogatottal?

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, míg decemberben az amerikai külügyminisztérium nem is hagyta jóvá az összes iráni képviselő vízumkérelmét a washingtoni csoportsorsolás előtt. A vészforgatókönyvek a visszalépést, a kizárást és a fennmaradó helyre minitorna kiírását is kilátásba helyezték, mindezek ellenére egyedül az együttes főhadiszállásának Egyesült Államokból Mexikóba költöztetése történt. Bár Los Angelesben és Seattle-ben játssza a csoportmeccseit a válogatott, végül a mexikói Tijuanában vernek szállást az irániak. A csapat eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de iráni részről egyre erősebben merült fel a költözés lehetősége a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt.