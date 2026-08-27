Puzsér nem viccel, elmondta, miért bukhat Magyar Péter

Mint Facebook-posztjában írta, „Unger Anna politológus-egyetemi oktató pár napja azt a kijelentést tette, hogy a magyarok hat éven belül ne is számítsanak jogerős ítéletekre a fideszes pártmaffia politikusbűnözőinek törvényszéki pereiben. Az Országgyűlés tiszás többségű igazságügyi bizottsága ennek ismeretében Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Bár ezt a hatéves prognózist jobb lett volna egy jogásztól hallani, mint egy politológustól, az ettől függetlenül olyan kilátást ígér, amihez aligha csak nekem nem lesz türelmem.” – fogalmazott Puzsér.