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nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal unger anna Magyar Péter

Puzsér nem viccel, elmondta, miért bukhat Magyar Péter

2026. augusztus 27. 20:17

Nem igazán örül a közíró-közgondolkodó, hogy Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére jelölve.

2026. augusztus 27. 20:17
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Nincsenek jó napjai a METAFIZIKA nagybetűs szerzőjének: míg nemrég azt kifogásolta, hogy Magyar Péter esetleg abba a hibába csúszna, hogy bántalmazói attitűtöd venne fel, most üstöllést jelezte, nem lesz türelme kivárni, hogy lefolytassák a megfelelő jogi procedúrát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal részéről.

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Mint Facebook-posztjában írta, „Unger Anna politológus-egyetemi oktató pár napja azt a kijelentést tette, hogy a magyarok hat éven belül ne is számítsanak jogerős ítéletekre a fideszes pártmaffia politikusbűnözőinek törvényszéki pereiben. Az Országgyűlés tiszás többségű igazságügyi bizottsága ennek ismeretében Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Bár ezt a hatéves prognózist jobb lett volna egy jogásztól hallani, mint egy politológustól, az ettől függetlenül olyan kilátást ígér, amihez aligha csak nekem nem lesz türelmem.” – fogalmazott Puzsér.

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Hozzátette: 

  • a kommunisták elszámoltatása 1990 után elmaradt
  • Gyurcsány és bűntársai elszámoltatása 2010 után elmaradt
  • és az Unger Anna kinevezése mögött kirajzolódó politikai szándékot elnézve most is lesújtóak a kilátások.

„Jelzem, hogy Magyar Péter az ország szétrablóinak számonkérésére kapott példátlan mértékű felhatalmazást, az irattartók pedig roskadoznak a bizonyítékoktól, úgyhogy ha a magyaroknak valóban hat évet kell várniuk a bűnösök megbüntetésére, abba a Tisza-kormány bele fog bukni, mert a fennálló közhangulatban az itt élők ezt a gyalázatot biztos, hogy nem tűrik el” – jósolta.

Nyitókép: Facebook

Összesen 39 komment

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turani
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2026. augusztus 27. 23:06 Szerkesztve
Vagy, ami mégvalószínűbb: nincs új rezsim. Van egy szelfizgető idegbetegünk, aki azt se tudja hol van és nem is érdekli, mert soha életében nem végzett rendszeres, szisztematikus munkát, mindig csak bekkelt a hatalom uszályában egy alibi helyen. Most miniszterelnökként a NER-ben szerzett tapasztalati alapján nem kormányoz, nem szervez, nem irányít, csak elvan a hatalomban. Csakhogy ez az ő hatalma, neki most önimádat helyett tanácsadóival együtt dolgoznia kellene, programot adnia, irányítania. Ám egy nárcisztikus pszichopatának nincsenek tanácsadói sem, csak megrögzött téveszméje arról, hogy ő a világ legszebb, legokosabb közepe. Rajta kívül van egy tengő-lengő, sehonnan-sehova nem tartó kormány és kohézió nélküli kormánytöbbség mögötte. Se program, se cél, se tudás. Semmi, sehol. Elszámoltatás sincs, mert Petike soha, semmit nem csinált, nem is tudja, hogy kell valamit csinálni, így számonkérés sincs, mert azt is csinálni kellene. Márpedig itt csinálva nem lesz semmi, amíg ő van.
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kbs-real
2026. augusztus 27. 23:03
Mikor lett ez a hombárfejű bolsevik kommunista?
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turani
2026. augusztus 27. 22:54
Nem utolsó sorban, hiszen a klasszikus elszámoltató testület a Számonkérőszék. Ám a számonkérőszékek politikai felelősséget vizsgálnak, a magyar történelem során csak bábállamok hoztak létre ilyet, a német 45 előtt (Nemzeti Számonkérõ Különítmény) és szovjet 45 után (Népbíróság). Mindkét intézmény az országot megszálló idegen hatalom eszköze volt különféle politikai és társadalmi álláspontok képviselőivel való leszámoláshoz. E leszámolás jogi alapjainak mindkét esetben meglehetős fércmunkával való megteremtéséhez. Erre most lényegében semmi szükség, hiszen a nép maga mondta ki egy választás útján, hogy az előző rezsim leszerepelt és az általa képviselt politikai álláspont megbukott. A mostani idegen hatalom: Brüsszel így nem is forszírozza ilyen típusú intézmény létrehozását, a NVVH azért sikerült egy lájtos különleges nyomozati szervnek inkább, mint bármi másnak, mert az új rezsimnek jól láthatóan halvány elképzelése sincs a politikai és a büntetőjog jogi viszonyrendszereiről.
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pollip
2026. augusztus 27. 22:50
Puzsér milyen lopásról, szetrablasrol tud? Miért nem tett feljelentést? Esetleg a ballib médiából tájékozódott? Ez kevés lesz!
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