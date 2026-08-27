Puzsér nem viccel, elmondta, miért bukhat Magyar Péter

Figyelmeztette Magyar Pétert Puzsér Róbert: revansélmény helyett kultúraváltást!
„A magyarság az eltakarított bántalmazók helyett nem új bántalmazókat igényel, akik az eddigi bántalmazókat bántalmazzák” – írta Puzsér.
Nem igazán örül a közíró-közgondolkodó, hogy Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére jelölve.
Nincsenek jó napjai a METAFIZIKA nagybetűs szerzőjének: míg nemrég azt kifogásolta, hogy Magyar Péter esetleg abba a hibába csúszna, hogy bántalmazói attitűtöd venne fel, most üstöllést jelezte, nem lesz türelme kivárni, hogy lefolytassák a megfelelő jogi procedúrát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal részéről.
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„A magyarság az eltakarított bántalmazók helyett nem új bántalmazókat igényel, akik az eddigi bántalmazókat bántalmazzák” – írta Puzsér.
Mint Facebook-posztjában írta, „Unger Anna politológus-egyetemi oktató pár napja azt a kijelentést tette, hogy a magyarok hat éven belül ne is számítsanak jogerős ítéletekre a fideszes pártmaffia politikusbűnözőinek törvényszéki pereiben. Az Országgyűlés tiszás többségű igazságügyi bizottsága ennek ismeretében Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Bár ezt a hatéves prognózist jobb lett volna egy jogásztól hallani, mint egy politológustól, az ettől függetlenül olyan kilátást ígér, amihez aligha csak nekem nem lesz türelmem.” – fogalmazott Puzsér.
Hozzátette:
„Jelzem, hogy Magyar Péter az ország szétrablóinak számonkérésére kapott példátlan mértékű felhatalmazást, az irattartók pedig roskadoznak a bizonyítékoktól, úgyhogy ha a magyaroknak valóban hat évet kell várniuk a bűnösök megbüntetésére, abba a Tisza-kormány bele fog bukni, mert a fennálló közhangulatban az itt élők ezt a gyalázatot biztos, hogy nem tűrik el” – jósolta.
Nyitókép: Facebook