Ismét elvették a szót Magyar Pétertől a parlamentben (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök délután ismét összeült az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában többek között a paksi erőmű visszakapcsolásáról beszélt, és a magyarok összefogását méltatta. Az ülésen ugyanakkor az ellenzéki képviselők elsősorban az augusztus 20-i tűzijáték megszervezését kérték számon a kormányon.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kormányoldal részéről több alkalommal is éles kritikák érték az ellenzéket. Pócs János például azt vetette Magyar Péter szemére, hogy bizonyítékok nélkül nevezi tolvajnak a fideszes képviselőket, majd azt állította, hogy a miniszterelnök gyerekkori szeretethiányát torolja meg politikai ellenfelein.