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08. 27.
csütörtök
pócs jános országgyűlés Magyar Péter parlament

Ismét elvették a szót Magyar Pétertől a parlamentben (VIDEÓ)

2026. augusztus 27. 17:10

Rendkívüli ülést tartott csütörtökön az Országgyűlés, ahol a kormányoldal és az ellenzék között ismét éles szóváltások alakultak ki.

2026. augusztus 27. 17:10
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Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök délután ismét összeült az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában többek között a paksi erőmű visszakapcsolásáról beszélt, és a magyarok összefogását méltatta. Az ülésen ugyanakkor az ellenzéki képviselők elsősorban az augusztus 20-i tűzijáték megszervezését kérték számon a kormányon.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kormányoldal részéről több alkalommal is éles kritikák érték az ellenzéket. Pócs János például azt vetette Magyar Péter szemére, hogy bizonyítékok nélkül nevezi tolvajnak a fideszes képviselőket, majd azt állította, hogy a miniszterelnök gyerekkori szeretethiányát torolja meg politikai ellenfelein.

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A parlamentben ezt követően hosszabb szóváltás alakult ki Magyar Péter és a Fidesz képviselői között. A vita egy pontján az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó még a miniszterelnöktől is megvonta a szót. 

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Nyitókép: Facebook

Összesen 31 komment

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nakati
2026. augusztus 27. 20:17
Ez két év óta semmi mást nem tud mint: " A fidesz lop, lop, lop, tolvajok, tolvajok, elszámoltatás, áradás, tisztítótűz". Egyébként az utolsó kettő igencsak sátánista, de hát milyenek is lennének, ha egy globális szekta része. Áradjon: száradjon az ország. Tisztítótűz: kiég Magyarország. Szép szimbolika. Akiknek ez tetszik, azoknak már végleg elveszett a morális iránytű a lelkükből.
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Hohokam
2026. augusztus 27. 19:54
Na ilyenkor kéne enyhe megbocsájtó "szegény hülye nem tehet róla" arckifejezéssel és sűrű mobilozás közepette teljesen padlóra tenni ezt a közveszélyes barmot - a nyílt semmibevétel és nevetségessé tétel megöli ezeket az elmebeteg cezaromán nárcisztikus csökevényeket.
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2
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nyugalom
2026. augusztus 27. 19:17
Ez a kreten mindenkuvel üvöltözik! De meddig?
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0
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Vata Aripeit
2026. augusztus 27. 19:01
Hűha, ezt minden fisz fasz újság , fórum csodának tálalja. Marhaság. Teljesen mindegy, hogy mi történik az aszolút filmszínházban. A lényeg Kötcsén lesz. Totál lexarom, hogy bütyök milyen pózt vesz fel. Szánalmas a pasi, és buta. Játszon , énekeljen, táncoljon...kormányozni amúgy is képtelen.
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3
0
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