Ezért került be Tápiószecső a hírekbe – világrekordot emlegetnek (VIDEÓ)

Fejbe rúgta a játékvezetőt, 15 évre eltiltották a magyar gólvágót!
Legközelebb 2041-ben léphet pályára.
Kevesebb mint 5 másodperc alatt született gól a Maglód elleni bajnokin. A Tápiószecső labdarúgója alig maradt el a világrekordtól.
Egészen elképesztő jelenet zajlott le a hétvégén a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban: a Tápiószecső játékosa, Erdélyi Zsolt a középkezdésből egy legurítás után azonnal bevette a maglódiak kapuját, így már az első másodpercekben eredményes volt – szúrta ki a csakfoci.hu.
Klubja szerint egészen pontosan 4,92 másodperc alatt talált be, amivel nem sokkal maradt el a világrekordtól, amit Gavin Stokes tart 2,1 másodperccel, aki egy korosztályos mérkőzésen volt eredményes. Bár a különbség nincs 3 másodperc, a wikipédia összeállítása szerint Erdélyi találata csak a 23. helyen áll a „gyorsasági világranglistán”.
A Tápiószecsőnek mindenesetre alaposan megadta az alaphangot a mérkőzésre, csapata ugyanis 5–1-re győzte le a Maglódot, amivel a harmadik helyen áll a tabellán.
***
Nyitókép: Tápiószecső FC