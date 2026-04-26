Itthon még nem ismerik, Amerikában már rajonganak érte – világklasszisok útjára lépett a magyar sportoló

Nemzetközi dokumentumfilmet forgattak a funkcionális fitnesz hazai királynőjéről, akit Magyarországon még alig ismernek, az Egyesült Államokban viszont már sztárnak számít. Íme, Horváth Laura.
A Red Bull Media House egy honfitársunkról forgatott dokumentumfilmet. Elsőként talán Szoboszlai Dominikre tippelnénk, de nem a Liverpool magyar középpályásáról készült ezúttal alkotás, az energiaital-gyártó cég magyarországi leányvállalatának ugyanis van egy másik sportolója is, aki itthon még alig ismert, de az Egyesült Államokban már sztárnak számít. Ezáltal Max Verstappenhez, Mondo Duplantishoz és Neymarhoz – hogy csak a legnagyobb neveket említsük – csatlakozott Horváth Laura, akiknek már van Red Bull-filmjük. A funkcionális fitnesz világsztárja a világ egyik legfittebb nője is.
Trollkodás a javából, imádják a szurkolók.
A 48 perces doku a 29 éves sportoló tavalyi évét kíséri végig, amikor is a sportág legnagyobb klasszisaihoz hasonlóan őt is meghívták egy új versenysorozat, a háromállomásos World Fitness Project első idényére, és amit azzal a lendülettel sikerült is megnyernie. A filmben nemcsak ennek a brutális sportágnak és a még annál is keményebb felkészülésnek a kulisszatitkaiba pillanthatunk bele, hanem Horváth Laurát és a családját is megismerhetjük közelebbről – a testvérei és szülei nélkül ugyanis nem tudott volna eljutni ilyen magasságokba.
Horváth testnevelők gyermeke, így mindig is élete része volt a sport: síelt, kerékpározott, falat mászott. Majd amikor a bátyját követte volna az edzőterembe, a testvére azt mondta neki, oda nők nem járnak, még öltözőjük sincs. Így lett a létesítmény első női tagja.
A többi már történelem: Horváth Laurát olyannyira beszippantotta a crossfit világa, hogy
2023-ban megnyerte a sportág olimpiájának számító Crossfit Games nevű versenyt, ezzel pedig hivatalosan is ő lett a legfittebb nő a világon!
Nemzetközi népszerűsége ekkor szökött az egekbe, Instagram-oldalának mára 438 ezer követője van – többnyire nem magyarok, hanem amerikaiak.
Napi két-három alkalommal edzek két-három órát. Vannak azért rövidebb tréningek is, a futás, úszás például csak hatvan perces. Összességében heti hat napon edzek kétszer-háromszor, vagyis gyakorlatilag reggeltől estig.”
2024-ben is elindult a Crossfit Games-en, hogy megvédje címét, ám a férfimezőnyből Lazar Dukics életét vesztette. Az úszószám végén, nem sokkal a cél előtt elmerült a szerb versenyző, és megfulladt. Ami ezután történt, azt már a dokumentumfilmből ismerhetjük meg: Horváth Laura versenytársa meséli el, hogy összehívták az összes résztvevőt, majd a szervezők közölték velük, folytatódik a viadal. Összesen 300 ember ült a teremben néma csendben, ahonnan ketten felálltak és távoztak, mert úgy döntöttek, ilyen előzmények után nem szabad folytatni a versenyzést. Laura és bátyja (egyben edzője) volt az a két ember.
A tetteid és az emberséged mindig fontosabb kell, hogy legyen, mint a sportolói mivoltod, az eredményeid. Egyszerűen helytelennek éreztem a versenyzést”
– mondta erről a filmben Horváth, aki azóta sem vett részt a Crossfit Games-en.
Helyette elindult a World Fitness Projecten, ami hasonló presztízsű eseménnyé szeretné kinőni magát még biztonságosabb körülmények között. A világ 20-20 legjobb női és férfi funkcionális fitnesz-versenyzője alanyi jogon vehetett részt a háromállomásos sorozaton, melynek első két állomását az Egyesült Államokban, a szuperdöntőjét Dániában rendezték meg.
Ez az utat kíséri végig a film: láthatjuk Horváth Laurát teljesen maga alá kerülni, szenvedni, hányni, majd felérni a csúcsra családja segítségével. És ez nem dramaturgia, nem volt megrendezve, egyszerűen így hozta az élet.
„Van egy rossz szokásom: mindig nyerni akarok – árulta el. – Ha nem én vagyok a legjobb, ha a második helyen végzek, akkor úgy érzem, utolsó lettem. Pedig nem ez számít és nem túl egészséges. Próbálok ebben is fejlődni, és nemcsak a sikert értékelni, hanem az utat is, amíg eljutok odáig.”
A sportoló szerint a film legfontosabb üzenete a család fontossága, és hogy bármit is érünk el, mindig meg kell maradni önmagunknak.
„Továbbra is tudom, hogy ki vagyok és mit képviselek. Nekem nagyon fontos, hogy bár sportoló, világbajnok vagyok, mégis az a Laura maradtam, aki mindig is voltam.”
Pedig nem egyszerű! Mert a funkcionális fitnesz az Egyesült Államokban már hatalmas népszerűségnek örvend. Ez azt jelenti, hogy míg itthon Horváth könnyedén végigsétálhat az utcán, a tengerentúlon ez már messze nincs így.
Amerikában már megismernek, Magyarországon még nem annyira – ez a szerencse, teszem hozzá, mert én nem szeretnék szupersztár lenni. Itthon nincs is ezzel gond, de Amerikában vagy Európa más országaiban már meg szoktak állítani a reptéren, a benzinkúton vagy a boltban, amikor épp versenyen, edzőtáborban vagyok valahol.”
Közös fotót ugyanakkor már Magyarországon is kértek tőle, és reméli, ez a dokumentumfilm ad egy kis reflektorfényt a sportágának.
„Nem az a célom a filmmel, hogy engem ismerjenek meg, inkább magát a sportágat, a mozgás szépségét és fontosságát. Szeretném, ha ráébrednének a magyar emberek, hogy a sport jó dolog, edzeni pedig szuper. Szerintem szüksége van arra a magyar társadalomnak, hogy kicsit többet sportoljanak a tagjai.”
A World Fitness Projectről azt gondolja, idővel egy óriási versenysorozat lehet belőle, ami az egész világon népszerű lesz. Ezek a viadalok egész egyszerűen brutálisak, a film ebbe is remek betekintést nyújt. A sportolók három napon keresztül elképesztően összetett számokban mérik össze erejüket:
súlyemelésben, úszásban, futásban, kézenjárásban, mindenféle erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokban például.
Horváth Laura
Nem csoda, hogy rengeteg embernek mutat példát.
„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer példakép leszek. Mostanra már kapok üzenetet fiatal lányoktól, sőt anyukám korosztályától is, amiben az áll, hogy felnéznek rám, és ez csodálatos érzés. Néha személyesen is a tudtomra adják, ráadásul nem csak nők, hanem férfiak is. És ez nagyon megérint, mert soha nem ez volt a célom.”
A dokumentumfilm ingyenesen megnézhető Horváth Laura YouTube-csatornáján.
Nyitókép: Ádám Bertalan / Red Bull Content Pool