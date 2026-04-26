Itthon még nem ismerik, Amerikában már rajonganak érte – világklasszisok útjára lépett a magyar sportoló

Horváth testnevelők gyermeke, így mindig is élete része volt a sport: síelt, kerékpározott, falat mászott. Majd amikor a bátyját követte volna az edzőterembe, a testvére azt mondta neki, oda nők nem járnak, még öltözőjük sincs. Így lett a létesítmény első női tagja.

A többi már történelem: Horváth Laurát olyannyira beszippantotta a crossfit világa, hogy

2023-ban megnyerte a sportág olimpiájának számító Crossfit Games nevű versenyt, ezzel pedig hivatalosan is ő lett a legfittebb nő a világon!

Nemzetközi népszerűsége ekkor szökött az egekbe, Instagram-oldalának mára 438 ezer követője van – többnyire nem magyarok, hanem amerikaiak.