„Nem kell kétségbeesni, ha nem jutunk fel rögtön” – itt a bizonyíték, hogy a szurkolók egységesen beálltak a Videoton mögé (VIDEÓ)

A felkészülési időszak első barátságos mérkőzésére kilátogató, egyébként igen népes szurkolótábornak tehát nemcsak a hosszú idő után visszakapott név, hanem az osztályváltás miatt is különleges lehetett a találkozó – negyed évszázada történt meg utoljára a Videotonnal ilyen.

Nagyon örülök, hogy visszakaptuk a nevet”

– lelkendezett a BVSC elleni meccs előtt egy szurkoló a Mandinernek. – „Ezzel a névvel nyertünk ezüstérmet az UEFA-kupában, minden sikerünk hozzá köthető. Kötelező volt visszahozni, függetlenül a politikai helyzettől vagy a gyárnak a szerepétől.”

Legutóbb 1999-ben esett ki a város csapata az élvonalból: nem volt nehéz találni olyan szurkolót a Sóstói Stadion tövében, aki azt is átélte.

„Akkor pont Verebes József volt az edzőnk, szerintem rosszkor volt rossz helyen, mert amúgy kiváló edző volt. Igen, emlékszem még rá, az is nagyon rosszul esett. De más nagy múltú klubok is megjárják néha az NB II-t, említhetném a Debrecent vagy az MTK-t. Az élet forgandó, ebben a helyzetben vagyunk, el kell tudni viselni. Én úgy látom, most rendeződtek a dolgok, elindulhatunk egy jó úton.

Azért is jöttem ki az első meccsre, hogy megnézzem, hogy állunk. Egyébként épp azon gondolkoztam, amikor Paulo Sousa lett az edző, hozott sok új légióst, neki is kijöttem az első edzőmeccsére – aztán mekkora sikerei lettek. Remélem, most is így lesz.”

Alapvetően bizakodónak tűnt a hangulat a stadion környékén, de azért azt a legoptimistábbak is tudják: az azonnal visszajutásba mostanában sok csapatnak beletört a bicskája.

„Benne van ebben a helyzetben, hogy nem jutunk vissza rögtön.

Még az is lehet, azért kell majd küzdenünk, hogy bennmaradjunk. Nyilván a visszajutás a cél, de nem kell kétségbeesni, ha nem sikerül rögtön.

A Fradi is két-három évet dekkolt az NB II-ben, miközben a legsikeresebb magyar csapat. Persze a Vidinek ott a helye az élvonalban, úgyhogy bízom benne, ha az elsőben nem is, de a második évadban már összejön a feljutás.”

A város önkormányzata egyetlen évadra vette át a klub működtetését, miközben új tulajdonost keres – kíváncsiak voltunk, a szurkolók milyen ideális befektetőt képzelnek a Videotonhoz.

„Olvastam, hallottam én is a pletykákat arról, hogy akár Szoboszlai Dominik édesapja is befektető lehet. Örülnék, ha olyan lenne, aki kötődik valamilyen szinten a klubhoz. De talán az lenne a legfontosabb, hogy legyen egy jó pénzügyi szakember, akinek tényleg célja van a csapattal.”

Ezután siettünk be a stadionba, ahol több dolgon is meglepődtünk. Egyrészt már kint is jól láttuk: valóban több száz néző jelent meg az arénában. Másrészt a B-közepet nem találtuk a kapu mögött, a helyüket egy 20-30 fős gyereksereg vette át, akik végig buzdították övéiket.

A fiatalok csengő hangjukkal olykor az egész stadiont rávették a rigmusok skandálására – szombat délelőtt 11 órakor, 30 fokban igazi meccshangulat kerekedett.

Zúgott a „Hajrá, Vidi”, és jól láthatóan a játékosokra is átragadt a hangulat: nagyot mentek a meccsen, és egygólos hátrányból fordítva, látványos gólokat szerezve 3–1-re legyőzték a BVSC-t. A lefújás után a szurkolók igen hálásnak bizonyultak, megünnepelték a csapatot, és hangosan, egységesen biztosították a játékosokat: mögöttük állnak.

Boér Gábor (Fotó: Videoton FC Fehérvár)

Ez volt az újdonsült vezetőedző, Boér Gábor debütálása a Videoton kispadján – talán ennél jobb bemutatkozás nem is kell: győzelem és közös hang a szimpatizánsokkal.

„Nagyon örülök annak, hogy lehettek szurkolók a mérkőzésen, hiszen ez a sportág értük van” – árulta el a szakember a Mandinernek. – „Annak is örültem, hogy a csapaton nem éreztem azt, ez bénítólag hatott volna. A fiataloknál okozhat ilyet, de azt éreztem, feldobta őket a hangulat. Szükségük is lesz a rutintalanabb játékosoknak erre a pozitív hangulatra, támogatásra, mentális erőre. Én azt fogalmaztam meg, amikor elkezdtem a munkát, hogy szeretnénk szerethető csapatot kialakítani.

Ezek a gyerekek, fiatal játékosok hiába vannak más szinten, mint az NB I-es vagy külföldi profi labdarúgók, talán közelebb állnak a szurkolók szívéhez, jobban elfogadják tőlük a gyengébb teljesítményt is adott esetben.”

Boér szerint a csapatépítés Székesfehérváron még az elején jár, de remek egység van kialakulóban az öltözőben, amiben nagy segítségére van a csapatkapitány, Spandler Csaba is. A 42 éves szakember egyébként nem fehérvári kötődésű – kíváncsiak voltunk, személy szerint mit jelent neki, hogy ezen a mérkőzésen már Videoton névvel szerepeltek.

„A szurkolókkal volt egy egyeztetésünk, maximális bizalmat szavaztak a csapatnak és a munkánknak. Éreztem a szavaikból, hogy nekik mennyire fontos a Videoton név. Ezért természetesen, mint a klubban dolgozó vezetőedzőnek, nekem is nagyon fontos, hogy ezt a tradíciót vissza tudta állítani az új tulajdonos, az önkormányzat.

Bízom benne, hogy a régi névvel a régi tündöklés is visszatér valamikor, hiszen ennek a csapatnak tényleg sokkal magasabban van a helye, ehhez szeretnénk hozzátenni a mi részünket.”

Igen nagy feladat lesz már az első tétmeccs is a stáb számára, hiszen egy nagy riválissal, a Budapest Honvéddal találkoznak az NB II 1. fordulójában.

„Amikor kijött a sorsolás, többen mondták: nem biztos, hogy a legszerencsésebb. Én úgy fogtam föl, hogy mindenkivel játszani kell egyszer. Én azért örülök, mert azt gondolom, közel teltházas meccs várható, ami óriási élmény lesz a szurkolóknak és a játékosoknak is, remélem egy futballünnep lesz. De addig még rengeteg a dolgom…”

Nyitókép: Videoton FC Fehérvár