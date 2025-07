Cser-Palkovics András hivatalosan is bejelentette, amire minden székesfehérvári várt

„Szerintem Videoton névre lehet számítani, úgy érzem, hogy ez már csak egy technikai kérdés. A közgyűlési határozat is úgy szólt, és azt követően ezt végre is hajtottuk, hogy keressük meg a Videoton Holding Zrt. tulajdonosait, kérjük a hozzájárulásukat a Videoton név használatához. Mi ezt megtettük, meg is érkezett a pozitív válasz, azonban az MLSZ jelezte, hogy kötnünk kell egy névhasználati szerződést, mert önmagában egy egyoldalú nyilatkozat nem elegendő. Ezt a szerződést meg kell szövegezni, amin a munkatársak már dolgoznak, majd a két félnek el kell fogadnia, alá kell írnia, és ezt követően a szövetség felé is jelezni kell. Ha ez megtörtént, onnantól kezdve hívhatjuk Videotonnak a csapatot ismét. Valószínűleg Videoton FC Fehérvár lesz a gárda neve, korábban is innen indultak a változások” – nyilatkozta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a feol.hu-nak, miután a város önkormányzata lett a tulajdonosa egy évre az NB I-től búcsúzó Fehérvár FC-nek.