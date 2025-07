Elképesztő balszerencse: pókcsípés miatt nem tudott rajthoz állni a magyar úszó a vb-n

A magyarok közül elsőként Komoróczy Lora ugrott vízbe 50 méter háton, egyéni legjobbjától messze elmaradva, 28.57 másodperccel a 27. helyen fejezte be.

Férfi 100 méter gyorson 12 előfutamot rendeztek, a 110 induló közül Németh Nándor – aki ebben a számban 2018-ban minden nagymedencés világversenyen döntős volt – 48.07 másodperccel a 10. helyen jutott tovább.

„Ez egy jó reggeli úszás volt, az első ötvenet megnyomtam, mert ezt akartam gyakorolni, valami hasonlóra van szükség a középdöntőben is egy erősebb második hosszal.

Nagyon izgalmas lesz a középdöntő, 2023-ban azt mondtam, hogy az volt a valaha volt legerősebb mezőny ebben a számban, nem volt igazam”

– nyilatkozta az MTI-nek Németh, aki megjegyezte, hogy a románok sztárjával, David Popovici-csal meg is beszélték, hogy milyen elképesztően „telített” a szám.

Németh tavaly a dohai vb-n a magyar küldöttség egyetlen érmét szerezte a medencében, harmadik volt ebben a számban, amelyben első magyarként állhatott világbajnoki dobogón, a párizsi olimpián aztán egyetlen századdal maradt le ettől.

„Van még bennem, de nem tudom, hogy az elég lesz-e a döntőre. Persze, nem fogok feltett kézzel odamenni, rendkívül kemény csata lesz, amit várok is” – tette hozzá a 25 éves úszó, aki úgy érzi, az éremszerzéshez 47 másodpercen belüli időre lesz szükség, ez egyébként az olimpiai döntőben csak a kínai Pan Csan-lönek sikerült világcsúccsal (46.40).

Németh Nándor a tizedik legjobb idővel jutott tovább gyorson (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

Férfi 200 méter vegyesen Zombori Gábor 1:59.51 perces idejével a 17 helyen végzett, és egyetlen századdal kicsúszott a középdöntőből. A szám utolsó előfutamában egymás mellett úszott a 200 méter háton Párizsban olimpiai bajnok Kós Hubert és csapattársa, a négyszeres ötkarikás aranyérmes Léon Marchand. A francia szupersztár végül csak három tizeddel előzte meg magyar barátját, aki 1:57.93-mal összesítésben a negyedik idővel jutott tovább.

„Ez esett eddig a legjobban, még ha nem is jelentett semmit. Ez olyan volt, mint az edzések a hétköznapok során, bejöttünk a call roomba, viccelődtünk egymással, még mutattam is a fiúknak, hogy az én nevem szerepel ott a junior világcsúcsnál. Tudom azért, hogy hol a helyem ebben a mezőnyben, az egyik csapattársam nyilván sokkal jobb nálam, de este bell jutni a legjobb nyolc közé” – nyilatkozta az MTI-nek Kós, aki a Texas egyetemen egy csoportban készül Marchand-nal, illetve az összesítésben harmadik Shaine Casasszal is. A 22 éves Kós megjegyezte, kedden este még egy kicsit bántotta, hogy nem tudott érmet szerezni 100 méter háton, de tudja, büszke lehetek azokra az időkre, amiket abban a számban úszott.

A 4x100 méteres vegyes váltó nem indult el, mivel a csapat egyetlen mellúszóspecialistája, Fángli Henrietta egészségügyi problémája miatt nem tudta vállalni a szereplést. Az Index – a Magyar Úszószövetségre hivatkozva – arról számolt be,

a marosvásárhelyi születésű lányt a szállodában megcsípte egy pók a lábán, amely a duplájára dagadt,

s mivel a duzzanat nem ment le, a 23 éves sportoló nem állhatott rajtkőre.

Gyomorfertőzés terjed a világbajnokságon Gyomorfertőzés terjed a szingapúri vizes világbajnokságon – írja a 24.hu a svéd Aftonbladetre hivatkozva. A portál szerint az amerikai úszóválogatott tagjai közül néhányan még a thaiföldi edzőtáborban fertőződtek meg, s bár úgy tűnt, sikerül átvészelni a helyzetet, a vb-n újra előjöttek a tünetek, többek közt a 100 méter pillangótól visszalépő Torri Huske is ezért nem állt rajtkőre. Az Aftonbladet cikke szerint más országok úszói is megbetegedtek. Hétfő este az olaszok olimpiai bajnoka, Nicolo Martinenghi árulta el, hogy egész éjjel hányt a 100 méter mell döntője után, amelyen ezüstérmet szerzett. A svédek mellúszója, Daniel Kertes elmondta, nagyon odafigyel a táplálkozásra, hogy ne kapjon el semmilyen fertőzést. „Kerülöm az összes tengeri ételt, és inkább a száraz, jól átsütött csirkét eszem. A tésztához és a húsos szószhoz ragaszkodom, olyan ételekhez, amelyekről tudjuk, hogy alacsony kockázatúak. És minél gyakrabban mosok kezet” – mondta a svéd sportoló.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Derencsényi István