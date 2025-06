Szoboszlai barátja nevet vált a Real Madrid kedvéért

Ekkorra már széles körben tudni lehetett, amit végül hivatalosan is megerősítettek: Alexander-Arnold a Real Madrid játékosa lesz. Bár lejáró szerződése miatt a Liverpool nem kapott volna érte átigazolási díjat, a spanyol klub mégis fizetett 10 millió eurót, hogy a játékos már június 1-jén csatlakozhasson új csapatához, és utazhasson a június 14. és július 13. között megrendezendő amerikai klubvilágbajnokságra.

A Real Madrid hivatalosan közölte, hogy szerdán mutatják be Alexander-Arnoldot, aki már meg is érkezett a spanyol fővárosba. A klub nyilvánosságra hozta a tornára utazó keretét, amelyből kiderül: a védő a 12-es mezt fogja viselni. Ez komoly váltás számára, hiszen a Liverpoolban teljes profi pályafutása során – ifiként is – a 66-os számú mezben szerepelt, amit még akadémistaként kapott Lee Radcliffe szertárostól, amikor először bekerült az első csapat keretébe.

A Real Madrid kerete. Forrás: Képernyőkép/Magyar Nemzet

A La Ligában azonban a legmagasabb engedélyezett mezszám a 25-ös, így a 66-os szóba sem jöhetett. A goal.com értesülése szerint Alexander-Arnold a két hatos összeadásával jutott a 12-eshez – ezt korábban a legendás Marcelo viselte, aki ebben az ikonikus mezben ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját. A legutóbbi idényekben Eduardo Camavinga hordta a 12-est, de most szabaddá vált, így Alexander-Arnold megörökölhette.

A Magyar Nemzet kiszúrta, hogy Real Madrid bejelentéséből az is kiderült, hogy a játékos a nevét is megváltoztatja a mezén: míg Liverpoolban az „Alexander-Arnold” felirat szerepelt a hátán, Spanyolországban a keresztnevét, a „Trent”-et viseli majd.