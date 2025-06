„Semmi szükség rá!” – eltörölné a föld színéről a világbajnokságot az elnök

Szokatlanul éles hangnemben bírálta a javában zajló klubvilágbajnokságot a spanyol bajnokság elnöke. Javier Tebas, a LaLiga első embere egy madridi konferencián kerek-perec kijelentette, a jövőben azért fog lobbizni, hogy az esemény egy az egyben kikerüljön a FIFA versenynaptárából.

Tebas szókimondó beszédében teljesen abszurdként jellemezte az amerikai klub-vb-t, amelynek eddigi színvonalát a barátságos felkészülési meccsek szintjére degradálta, emellett kijelentette, semmi szükség egy újabb pénzhajhász eseményre.

A jelenlegi formájában semmilyen létjogosultsága nincsen, fel kell számolnunk úgy, ahogy van. Vagy akkor maradjon olyan, mint amilyen eddig volt, amikor gyakorlatilag egy hétvégén keresztül tartott, és ennyi volt az egész. Egyszerűen nincs helye a versenynaptárban. A célom teljesen egyértelmű: ne legyen többé klubvilágbajnokság!”

Az esemény újszerű lebonyolítása miatt eddig is rengeteg szakmai és egyéb kritikát kapott a FIFA, amelyet az így is sűrű versenynaptár túlzsúfolásával vádolnak profitmaximalizálás céljából. A lebonyolítási sajátosságok miatt eleve nehezen érthető a mezőny és egyes csapatok részvétele (míg mások távolmaradása), emellett óriási szakadékok vannak például az európai gigaklubok és a világ más feléről érkező félamatőr együttesek között. Komoly probléma a körülményeken túl a nézőszám is, a csoportmeccsek nagy részén eddig a befogadóképesség töredékének megfelelő szurkolót sikerült csak a stadionokba csábítani.