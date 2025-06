Piros-fehér-zöld mezben üzent egy szurkoló a FIFA-nak: nem mindennapi jelenetek New Yorkban (VIDEÓ)

Fotó: MTI/AP/Seth Wenig

A mérkőzés első játékrészében a 40 éves Thiago Silva vezette brazil együttes dominált, míg a Dortmund kereste ritmusát, és kevés támadást tudott felépíteni. A kevés eseményt hozó első félidő egyik emlékezetes momentuma egy fiatal szurkoló volt, aki – talán a játék képét látva – inkább szundikálással töltötte az időt.

A második félidőben a Fluminense fokozta a nyomást, ráadásul a Borussia Dortmund svájci válogatott kapusa, Gregor Kobel sérüléssel bajlódott, de fájdalmai ellenére folytatta a játékot. A németek vezetőedzője, Niko Kovac a fordulást követően pályára küldte Jobe Bellinghamet is – a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham öccsét –, ám továbbra is a Dortmund hálóőre volt a legfoglalkoztatottabb: Kobel több alkalommal is bravúrral mentette meg csapatát.

A találkozó végén sem született döntés: a helyzetek továbbra is elmaradtak, így a klubvilágbajnokság F csoportjának két esélyese gólnélküli döntetlennel, egy minden tekintetben felejthető mérkőzéssel nyitotta szereplését.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

Borussia Dortmund (német)–Fluminense (brazil) 0–0