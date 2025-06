Nem mindennapi sztori Bodnaré – így találta meg az MLSZ Argentínában

Az édesapja révén magyar származású futballista előtörténete még ennél is kacifántosabb – ez derült ki a helyi infiernorojo.com cikkéből, amelyet a Csakfoci szemlézett. Mint kiderült, Bodnar nagyszülei még a második világháború idején emigráltak Argentínába, a Buenos Airesben született Simónra pedig először a népszerű focis videójátékon, a Football Manageren keresztül figyeltek fel idehaza.

Nagyon furcsa helyzet volt. Egy olyan játékon, a Football Manageren keresztül bukkantak rám, amelyet világszerte játszanak. Egy magyar srác talált meg: meglátta a vezetéknevemet, ami nagyon magyaros, és ez felkeltette a figyelmét"

– mesélte Simón Bodnar, akiről szerencsére hamar kiderült, hogy a pályán legalább olyan ügyes, mint a virtuális térben. De ehhez is kellett a technológia: alapból az Independientéhez is úgy került oda, hogy az édesanyja által róla készített videókkal „házalt” a világhálón. A tehetséges fiatalemberről végül az MLSZ egyik megfigyelője is kapott egy fülest, ő már célzottan ment ki megnézni a fiatalembert egy korosztályos tornán, majd azonnal kapcsolatba is léptek vele, ennek nyomán a következő útja már a május végi magyar U18-as edzőtáborba vezetett. Bodnar története tehát sok szempontból rendhagyó, ráadásul ő az első argentin futballista, aki valaha is magyar meghívót kapott.

(Nyitókép: Instagram/elsemillerorojo)