„Minden nap hajnali 5-kor kelek” – targoncavezetők és ingatlanügynökök a szupersztárok ellen a klubvilágbajnokságon

Az rengeteg vitát váltott ki már eddig is, és még fog is, hogy mekkora szükség van erre a viadalra a sztárfocisták amúgy is agyonzsúfolt idényében, a topklubok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánják az egészet. A kisebb csapatoknak inkább tekinthetnek erre lehetőségként – csak hát nekik más másfajta gondjaik adódnak.

Az új-zélandi Auckland City például hiába szeretne teljes keretével résztvenni a tornán, nem tud azon egyszerű oknál fogva, hogy nem minden részmunkaidőben foglalkoztatott játékosuk tudott szabadságot kivenni a klubvilágbajnokság idejére…

Az Auckland vasárnap délután 6 órakor a Bayern München ellen mutatkozik be a tornán. Paul Posa edző úgy látja, csapata a halálcsoportba került, hiszen még a Benfica és a Boca Juniors lesznek az ellenfeleik.

„Ennél nehezebb csoportba nem is kerülhettünk volna. Meg fogunk tenni mindent, de néhány játékosunk hiányozni fog, mert nem tudtak szabadságot kivenni az óceániai Bajnokok Ligájára és a klubvilágbajnokságra is. Nálunk minden játékosnak van munkája a futball mellett” – nyilatkozta Posa a straitstimes.com-nak.

Posa megbízott vezetőedzőként fogja irányítani az Aucklandet, melynek trénere valójában egy spanyol szakember, Albert Riera, aki családi okok miatt nem tud résztvenni a tornán.

Az aucklandi csapatban egyébként játszik targoncavezető, üdítőárus és ingatlanügynök is. Mario Ilics csapatkapitány a CNN-nek arról beszélt:

„Úgy próbálunk a futball legmagasabb szintjén helytállni, hogy legalább kettő, de néhányan három állást is betöltünk.”

Ilics például a Coca-Cola értékesítési képviselője.

Nekem egy átlagos napom hajnali öt órakor kezdődik. Felkelek, egy órát mozgok az edzőteremben, utána megreggelizem, nyolckor pedig már indul a munka az irodában. Igyekszem délután még öt óra előtt végezni, hogy átérjek a városon át a hat órás edzésre. Körülbelül két órát töltünk a pályán, este kilenc körül szoktam hazaérni.”

Mindezt átlagban heti négyszer, plusz hétvégén meccs – nem éppen családbarát elfoglaltság.

„Igazából én csak péntek este vagy vasárnap tudok találkozni a párommal szezon közben, de szerencsére nagyon megértő, hagyja, hogy kergessem az álmaimat.”

Az amerikai tornán most meg is élhetik ezeket az álmokat, erről beszélt a csapat kapusa, Conor Tracey is, aki mindennapjait egy állatgyógyszertár raktárában tölti targoncavezetőként.

„Ez lesz karrierem csúcsa.

A munkám fizikailag rendkívül megterhelő, nehezeket kell emelnem, ez megviseli a testemet, ezért sérülékenyebb vagyok, mint egy átlagos kapus. A regenerálódásra sincs elég időm. Nem fogok hazudni: ez nagyon megterhelő tud lenni, főleg télen, amikor sötétben indulok és sötétben érek haza.”

Tracey a CNN-nek azt is elárulta: sokszor gondol arra, hogy abba kellene hagynia a labdarúgást.

„Sokan meg is tették már ezt az évek során, mivel ez így nagyon sok a karrier és a család mellett. De a klubvilágbajnokság éppen az az esemény, ami miatt megérte ezt végigcsinálni.”

Az Auckland City amatőr játékosaival vasárnap este 6 órakor mutatkozik be a szupersztárokat felvonultató Bayern München ellen a klubvilágbajnokságon.

Fotó: cnn.com