Megoldódott a lengyelek egyik legnagyobb problémája: lemondott Michal Probierz

Noha a zuhanyhíradó szerint a kérdésben Lewandowski válogatott társai is megosztottak voltak – állítólag többen is inkább a kapitány pártját fogták –, a hatalmi harcot nem nyerhette meg az FC Barcelona világsztárjával szemben: Probierz csütörtökön bejelentette, hogy lemond a nemzeti együttes kispadjáról (amiben azért a Finnországtól elszenvedett 2–1-es, vasárnapi vb-selejtezős vereség is közrejátszhatott).

A jelenlegi szituáció mérlegelése után arra a következtetésre jutottam, hogy a válogatott pillanatnyi helyzetében a lehető legésszerűbb döntés, ha távozom a nemzeti csapat kispadjáról”

– jelentette ki a szakember az ilyenkor szokásos köszönőkörök kíséretében. Érdekesség, Lewandowskinak amúgy sincsenek könnyű napjai mostanság, éppen csütörtökön kezdődött meg Varsóban a korábbi ügynöke, Cezary Kucharski ellen zsarolás miatt indított pere, melyben tanúként hallgatja meg a bíróság. Újságírói kérdésre így csupán annyit fűzött hozzá Probierz lemondásához:

Most éppen más dolgok foglalkoztatnak...”

Nyitókép: Fabrice Coffrini/AFP