Kerkez nem játszik a svédek ellen, angol sajtóhírek szerint Liverpoolba utazhatott orvosira (FRISSÍTVE)

Rossi csütörtöki bejelentését követően pedig több liverpooli illetőségű portál is arról írt, Kerkez hiányzásának oka a transzfer véglegesítése és a küszöbön álló orvosi vizsgálat lehet. Egy biztos: a válogatott balbekk a csütörtöki edzésen nem vett részt Telkiben, míg a This Is Anfield egy Budapestről Liverpoolba tartó magángépet is kiszúrt.